Bitumatura viale Palmerio, traffico a senso unico da lunedì 22 febbraio

Per consentire il completamento dei lavori di bitumatura di viale Palmerio (Piacenza), a partire da lunedì 22 febbraio – sino alla conclusione dell’intervento – la stessa viale Palmerio sarà percorribile solo a senso unico, da viale Beverora in direzione di corso Vittorio Emanuele.

Contestualmente, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata negli spazi delimitati dall’apposita segnaletica.

Non sarà possibile, pertanto, accedere al parcheggio svoltando in via Palmerio da barriera Genova, ma è consigliabile utilizzare – rispetto a quello di viale Beverora – l’ingresso da viale Malta.