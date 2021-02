Blocco spostamenti tra Regioni, proroga al 25 febbraio

Via libera in Consiglio dei ministri al decreto legge Covid, che proroga il blocco degli spostamenti

tra le Regioni, anche quelle gialle, dal 15 al 25 febbraio. Lo si apprende da fonti di governo (ancora in carica per l’ordinaria amministrazione, fino all’insediamento del nuovo esecutivo ndr) a consiglio dei ministri ancora in corso.

Una via di mezzo, quindi, tra la proroga del blocco fino al 5 marzo, come era stato ipotizzato, e il rispetto della data originariamente prevista per il termine dello stop, ossia il 15 febbraio.