Bocconi sospetti in via Maculani, accertamenti della Polizia Locale di Piacenza.

Lo scorso weekend si era diffusa sui social la notizia della morte di un cane, un Border Collie, in seguito a un avvelenamento. I proprietari dell’animale erano soliti portarlo nell’area di sgambamento vicino al vallo delle mura, quindi era scattato subito il collegamento con il decesso. In zona non solo sono comparsi cartelli per mettere in allerta i proprietari di altri quattro zampe, ma è stata sollecitata anche la presenza degli agenti della Polizia Locale, per controllare la presenza di eventuali bocconi sospetti.

Cosa che è avvenuta in questi giorni: sono stati inoltre prelevati campioni biologici, trovati vicino all’area di sgambamento, che verranno analizzati.