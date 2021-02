Bonaccini “Riaprire i ristoranti alla sera nelle zone con pochi contagi”

“Penso che la proposta di Salvini sui ristoranti aperti anche la sera, laddove ci siano territori con pochi rischi di contagio, sia ragionevole”.

Lo ha detto il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini intervenendo al programma “L’aria che tira” su La7. “Dove le cose vanno in maniera migliore si può ragionare, con controlli più serrati, dove ci sono meno rischi” – ha spiegato Bonaccini, con l’obiettivo “di dare ossigeno a qualche attività”.

“La terza ondata in tutta Europa c’è, qui la stiamo sfiorando – ha aggiunto sull’emergenza Covid -, l’Emilia Romagna non è mai stata in zona rossa e in arancione per poche settimane, ma la curva dei contagi è tornata a salire”.