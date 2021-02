Brutta caduta da cavallo, 34enne trasportata in elisoccorso a Parma

Brutta caduta da cavallo per una donna di 34 anni, trasportata a Parma in elisoccorso. La donna dopo la caduta è stata travolta dall’animale riportando un trauma cranico e una ferita al volto.

L’incidente è avvenuto intorno alle 15 di martedì 23 febbraio in un maneggio nei pressi dei campi da golf di Croara (Gazzola-Piacenza). Sul posto per i soccorsi è intervenuta l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Rivergaro, insieme al personale infermieristico del 118. E’ stato quindi disposto di far intervenire l’elisoccorso decollato da Parma: l’équipe medica ha preso in consegna la donna, trasferita all’ospedale Maggiore della città ducale. Le sue condizioni, seppur serie, non desterebbero particolari preoccupazioni.

Sul luogo dell’incidente si sono recati anche i carabinieri per effettuare un sopralluogo.