Busa Foodlab si impone al tie break: superata Parella Torino

Secondo tiebreak per il Busa Foodlab e seconda vittoria nel set breve dopo una sfida ad altissima intensità: Parella Torino si arrende soltanto sul 15-11 con la formazione MioVolley ad incamerare altri due punti in graduatoria.

Coach Codeluppi manda in campo la diagonale Trabucchi-Cobbah, Chinosi e Donida bande, Cattaneo e Nedeljkovic centrali con Traversoni libero.

Parella parte subito alzando il ritmo ed allungando fino al 4-9: subito un timeout per il Busa Foodlab che tenta di rientrare in scia con Cobbah ed il punto del libero Traversoni, le piemontesi però non restano a guardare e fanno male in diagonale (12-16). Sacchi rileva Antola in seconda linea, firmando così il suo esordio in categoria, ma le ospiti mantengono un ottimo margine di sicurezza (16-21). A nulla vale il colpo di coda nel finale da parte delle biancoblu, il set si chiude 21-25.

Più combattuto l’avvio del secondo parziale: Parella prova a scappare ma Cattaneo e Cobbah guadagnano l’otto pari prima e il sorpasso poi (10-8). Chinosi firma il 13-11 ma Torino resta sul pezzo e ribalta lo score (16-17). Serve un cambio di passo che arriva con Nedeljkovic, dopo una set ball annullata arriva il punto del 25-23.

Uno pari nel conto set ed il Busa Foodlab prova da subito ad imprimere il suo gioco nel quarto parziale con l’ottimo turno al servizio di Nedeljkovic e Chinosi (12-6). Coach Barisciani ferma il gioco ed il Parella inizia a riguadagnare terreno fino al 15-14. L’inerzia del set cambia completamente: le ospiti prendono coraggio e sorprendono le biancoblu che non trovano più la quadra e capitolano sul 19-25.

Il quarto set è speculare rispetto al precedente: le piemontesi volano sullo 0-4, coach Codeluppi si gioca subito il timeout ed il Busa Foodlab rientra in partita trovando il dieci pari con Donida. Cobbah firma l’ace del 13-10, Parella rientra ma è la formazione MioVolley ad avere la meglio sul 25-19.

Ancora un tiebreak: ed è il Busa Foodlab a partire con il passo giusto sorprendendo la squadra ospite (4-1). Donida trova un grande mani out (6-2) e le biancoblu vanno al cambio campo con quattro lunghezze di vantaggio. Un vantaggio che si fa ancora più corposo (10-5) ma che non impedisce alle piemontesi l’ennesimo colpo di coda, la partita si chiude soltanto sul 15-11.

BUSA FOODLAB GOSSOLENGO-VOLLEY PARELLA TORINO 3-2 (21-25; 25-23; 19-25; 25-19; 15-11)

BUSA FOODLAB GOSSOLENGO: Trabucchi 2, Cobbah 25, Chinosi 17, Antola, Donida 7, Sacchi, Cattaneo 7, Nedeljkovic 9, Traversoni (L) 1. NE: Caviati, Zambelli. All. Codeluppi-Falco

VOLLEY PARELLA TORINO: Muscetti 2, Ditommaso 12, Ottino 16, Maiolo 6, Farina 21, Deambrogio 14, Tapalaga, Sandrone (L). NE: Manavella, Michelotto, Zapryanova, Forte (L2). All. Barisciani-Barberis