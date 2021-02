Cade da una scala a pioli mentre sta facendo le pulizie, grave una donna di 32 anni.

Il fatto è accaduto poco prima delle 14 del 10 febbraio in via Mutti, a Piacenza. Secondo una prima ricostruzione, la donna, mentre stava effettuando dei lavori di pulizia all’esterno di un palazzo, è caduta dalla scala che aveva posizionato sulla tettoia in cemento armato dell’androne condominiale. Immediati i soccorsi sanitari, giunti sul posto con l’auto infermieristica del 118, l’auto medica del 118 e un’ambulanza della Croce Bianca di Piacenza. Per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto sono intervenuti gli agenti della questura con due volanti.

Le condizioni della donna sono molto serie, tuttavia non sarebbe in pericolo di vita.