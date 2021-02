Calcio, volley e basket insieme: dalle t-shirt benefiche 6.500 euro alla Casa di Iris

Il motto di fare squadra per Piacenza ancora una volta si rivela vincente.

Lo dimostra il progetto benefico #facciamosquadraXpiacenza a favore della Casa di Iris Piacenza che ha riunito Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, Piacenza Calcio 1919 e Bakery Basket insieme a Bulla Sportwear. Nel pomeriggio di mercoledì 24 febbraio i presidenti delle rispettive Società Elisabetta Curti, Roberto Pighi e Marco Beccari insieme a Valter Bulla si sono ritrovati presso la struttura piacentina per consegnare una prima tranche del ricavato dalla vendita delle t-shirt #facciamosquadraxpiacenza, per un totale di 6.500 euro.

L’iniziativa, lanciata nella primavera del 2019, era nata con il duplice obiettivo di aiutare concretamente la Casa di Iris, da sempre promotrice di valori umani e professionali e struttura all’occhiello della città, e di sensibilizzare i piacentini a sostenere le tre squadre al tempo in corsa per importanti traguardi sportivi nei rispettivi campionati.

Tra gli interventi, Elisabetta Curti, presidente Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha tenuto a sottolineare l’importanza del progetto che ha coinvolto tre realtà sportive: “Siamo uno strumento dei piacentini per fare beneficenza, vogliamo esprimere il nostro ringraziamento a tutti coloro che hanno acquistato le magliette, contribuito a fare squadra e al tempo stesso sostenuto la Casa di Iris. Se tutti insieme uniamo le nostre forze possiamo fare belle cose per Piacenza, non solo a livello sportivo ma trascinare la nostra città a dei risultati che vadano oltre a questo ambito. Ben venga che ci siano Società volenterose che animano il mondo dello sport perché alla fine sostengono tutta la comunità piacentina”.

Soddisfazione espressa anche da Roberto Pighi presidente Piacenza Calcio 1919 e Marco Beccari presidente Bakery Basket. “Oggi è solamente un’ulteriore conferma di come lo sport sia anche stare vicino a chi soffre e a chi si preoccupa di argomenti legati alla salute delle persone – spiega Pighi – Tutte e tre le società oggi presenti, si sono contraddistinte in manifestazioni complementari, anche con altre associazioni, e ne vado molto orgoglioso. Sono molto soddisfatto di quest’iniziativa, ringraziando anche Valter Bulla che ha fatto da tramite, augurandomi che questi progetti proseguano e vadano avanti anche in altre direzioni”.

“Ben vengano iniziative di questo tipo – aggiunge Marco Beccari – le Società sportive hanno il dovere di sostenere eventi come questi, in modo particolare per quello che devono trasmettere ai giovani. Un ringraziamento speciale a Valter Bulla che ha fatto da collante per tutti, è una persona alla quale non si può dire di no per le iniziative che mette in campo, sopratutto per quelle che riguardano il sociale”.

Alla consegna dell’assegno erano presenti anche Valter Bulla, Sergio Fuochi, presidente della Fondazione Casa di Iris insieme a dott.ssa Giovanna Albini, direttore sanitario della struttura. Piacenza ha risposto fin da subito con entusiasmo, tanto che in pochi mesi sono state vendute oltre 500 t-shirt #facciamosquadraxpiacenza, personalizzate con i loghi dei protagonisti e in vendita al prezzo di 10 euro l’una. L’emergenza sanitaria e il conseguente lockdown nel 2020 hanno portato a una battuta d’arresto delle vendite. Il progetto però continua: oggi più che mai, l’acquisto di una t-shirt resta una delle poche modalità consentite per fare beneficenza.

Le t-shirt sono in vendita presso gli store Bulla e i 21 sportelli Gas Sales Energia, dove è possibile anche prenotare le t-shirt autografate dai campioni del volley ma anche da quelli del calcio, scrivendo una mail a ufficio.stampa@piacenzacalcio.it. Inoltre, fino alla fine del mese di aprile è possibile acquistarle presso lo spazio di via San Donnino 5. Per chi non potesse recarsi fisicamente in loco, l’acquisto è possibile anche inviando una email a bullasport@gmail.com. A partire dal mese di marzo, in più, sarà possibile fare una donazione alla Casa di Iris anche tramite la Shopping&Experience, l’app della Gas Sales Bluenergy Volley che consente di fare acquisti risparmiando, di privilegiare il commercio locale e sostenere le ONLUS accreditate. L’app è gratuita e scaricabile dagli App Store e Google Play.