Calcioscommesse, Beppe Signori assolto con formula piena “Non truccò Piacenza-Padova”

L’ex calciatore Giuseppe Signori è stato assolto con formula piena dall’accusa di aver cercato di alterare il risultato della partita tra Piacenza e Padova del 2 ottobre 2010.

In tribunale a Piacenza si è concluso martedì mattina il processo che lo vedeva imputato nel filone piacentino del calcioscommesse: era accusato di aver provato ad indirizzare il risultato della gara tra Piacenza e Padova del campionato di Serie B 2010/2011 (terminata 2-2) tramite finanziamenti da un gruppo definito dei “singaporiani”. L’ex attaccante, che aveva scelto di rinunciare alla prescrizione deciso a dimostrare la propria innocenza, ha gridato la sua gioia su Instagram: “Assolto con formula piena perché il fatto non sussiste (non per insufficienza di prove). Vittoria nettissima, senza se e senza ma!” – le sue parole affidate ai social.

Signori, che trascorse due settimane agli arresti domiciliari nel 2011, è stato radiato da ogni categoria dalla giustizia sportiva: “In qualche modo giustizia, anche se parziale, è stata fatta perchè comunque dieci anni non me li restituirà nessuno – ha detto all’uscita del tribunale – ma è una rivincita e speriamo sia la prima di una lunga serie”.