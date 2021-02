Canottieri Ongina a caccia di continuità contro l’AMA San Martino

A caccia di continuità. Per la Canottieri Ongina, è questa la missione nella sfida di serie B maschile (quarta giornata girone E1) in programma domani (sabato) alle 18 al palazzetto di Monticelli d’Ongina (Piacenza) contro i reggiani dell’AMA San Martino.

I gialloneri di Mauro Bartolomeo arrivano dalla bella vittoria di sabato scorso al PalaRaschi contro la Wimore Energy (1-3), che ha sbloccato i piacentini dopo le due sconfitte inaugurali. La nuova settimana ha portato in dote un nuovo tassello alla rosa, l’arrivo dell’opposto Alessandro Bartoli (classe 1989), un rinforzo di lusso per la Canottieri Ongina; Bartoli sarà a disposizione per l’incontro contro l’AMA, dove invece mancherà nuovamente lo schiacciatore Nicola Amorico, sempre ai box per infortunio alla caviglia.

L’EX – Nell’AMA San Martino milita il palleggiatore parmigiano Federico Boschi, nelle scorse due stagioni in serie B alla Canottieri Ongina.

QUI CANOTTIERI ONGINA – “Bartoli – spiega coach Bartolomeo – è sicuramente una freccia in più a disposizione nel nostro arco e può essere sicuramente un valido aiuto per la nostra rosa, anche ora dove sta recuperando la forma fisica. Ho trovato un ragazzo che si è subito messo a disposizione e ha iniziato a lavorare con motivazione; le sue qualità predominanti sono quelle di attaccante. Per quanto riguarda San Martino, c’è Boschi che ci conosce molto bene e nel complesso è una squadra che in queste prime partite ha variato un po’ le bande e gli opposti mancini, anche se ora sembra aver trovato una quadratura più stabile. L’attacco è il fondamentale dove spingono maggiormente e per noi, come a Parma, sarà importante far bene in battuta per metterli in difficoltà”.

L’AVVERSARIO – L’AMA San Martino è allenata da Cristian Bernardi e fin qui ha conquistato un solo punto nell’ultimo turno nella sconfitta interna al tie break contro la Moma Anderlini Modena. “La Canottieri Ongina – spiega il tecnico dei reggiani – sta trovando gli equilibri che le sono mancati a inizio campionato ed è tornata “in palla” come nella scorsa stagione, confermandosi tra le squadre favorite per i play off. Non sarà una partita facile: loro hanno un buonissimo cambiopalla grazie ai due centrali e un’ottima fase break data da un bel muro nonostante l’assenza di Amorico. Per quanto ci riguarda, fin qui ci è sempre mancato qualcosa per portare a casa punti concreti e speriamo sia il week end buono per farlo. Sapevamo fin da subito che sarebbe stato un anno non facile per fare risultato, ma ciò che ci infonde fiducia è esser sempre condannati solo da episodi. In settimana ci siamo allenati bene, a pieno ritmo anche grazie a qualche aiuto delle altre nostre squadre; siamo un grande gruppo e l’umore è alto, presupposto fondamentale per cercare una prestazione completa. Ci siamo presi il tempo per analizzare il nostro cammino finora e ci siamo ripromessi di guardare sempre il bicchiere mezzo pieno, ripartendo dai nostri punti di forza. Lavoriamo su un elemento alla volta e guardiamo avanti con ottimismo: finalmente Luppi è tornato in palestra per gli allenamenti, l’unico ancora non recuperato è Grassigli”.

GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro tra Canottieri Ongina e AMA San Martino saranno il primo arbitro Alessio Lambertini e il secondo arbitro Simone Racchi.

IL CAMMINO DELLE DUE SQUADRE – Questo il percorso delle due formazioni in campionato.

Canottieri Ongina:

prima giornata: Modena Volley-Canottieri Ongina 3-2

seconda giornata: Canottieri Ongina-Stadium Mirandola 1-3

terza giornata: Wimore Energy Parma-Canottieri Ongina 1-3

AMA San Martino:

prima giornata: Wimore Energy Parma-AMA San Martino 3-1

seconda giornata: AMA San Martino-Modena Volley 0-3

terza giornata: AMA San Martino-Moma Anderlini Modena 2-3

IL TURNO – Questo il programma della quarta giornata d’andata del girone E1:

Stadium Mirandola-Wimore Energy Parma (sabato ore 18)

Modena Volley-Moma Anderlini Modena (sabato ore 19,30)

Canottieri Ongina-AMA San Martino (sabato ore 18)

CLASSIFICHE – Queste le due classifiche del girone E:

Girone E1 : Stadium Mirandola 9, Wimore Energy Parma 6, Modena Volley 5, Canottieri Ongina 4, Moma Anderlini Modena 2, AMA San Martino 1.

Girone E2 : Geetit Bologna, Querzoli Forlì, Titan Services San Marino 6, Kerakoll Sassuolo, Consar Ravenna 3, Sab Heli Rubicone 0. (Bologna e Forlì una partita in meno)

DIRETTA FACEBOOK – La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Volley Canottieri Ongina