Caritas, salta il collegamento telefonico. Attivo un numero provvisiorio

A causa di un problema del gestore telefonico la sede della Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio e dell’Associazione Valeria Tonna sono prive di collegamento telefonico.

A renderlo noto è la stessa organizzazione diocesana in una nota, in cui si informa, inoltre, la cittadinanza che i numeri abitualmente utilizzati non sono al momento attivi. Per entrare in contatto con la Caritas diocesana è stata provvisoriamente attivata in orari di ufficio una linea telefonica mobile: 327 5338754 E’ inoltre possibile mettersi in contatto attraverso posta elettronica all’indirizzo info@caritaspiacenzabobbio.org.