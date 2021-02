Chiaravalloti (Siap Emilia Romagna) “Facoltà di scelta tra i vaccini anti covid”

Intervento di Sandro Chiaravalloti, segretario regionale Siap, in merito alla vaccinazione anti covid delle forze dell’ordine e altre categorie professionali. Secondo quanto stabilito in conferenza Stato Regioni, ai lavoratori delle forze di polizia e ai docenti dovrebbe essere somministrato il vaccino Astra Zeneca, consigliato per gli under 55 anni. “Rivendico – scrive Chiaravalloti nella nota – per le donne e uomini della Polizia di Stato, la possibilità di poter scegliere quale vaccino scegliere, anche attraverso un consulto con il proprio medico, da valutare in base alle patologie che ognuno di noi detiene”.

Il testo completo

“Vaccini Astrazeneca a under 55 prof polizia e carceri. Apprendiamo, sbigottiti, che il vaccino AstraZeneca che va somministrato a chi di trova sotto dei 55 anni, verrà somministrato a personale scolastico docente e non docente, forze armate e di polizia, a personale carcerario e detenuti. Secondo quanto si apprende, sono le linee di rimodulazione del piano vaccinale emerse nell’incontro di oggi tra governo Regioni. Da un primo sondaggio, ho l’impressione che, grazie a queste linee guida, tanti appartenenti alle forze di polizia, non lo faranno. Se c’è la libertà di scelta sul fare o non fare il vaccino, credo sia giusto, ancor di più, che si possa scegliere quale vaccino fare. Se un vaccino non è consigliabile farlo a chi ha più di 55 anni, chiunque è autorizzato a pensare che sia più “pesante” e, quindi, con maggiori possibilità di subire effetti collaterali. Pertanto, come segretario Regionale Siap Emilia Romagna, rivendico, per le donne e uomini della Polizia di Stato, la possibilità di poter scegliere quale vaccino scegliere, anche attraverso un consulto con il proprio medico, da valutare in base alle patologie che ognuno di noi detiene. Ognuno di noi ha una sua storia clinica e le scelte, a mio parere, devono essere assunte con il proprio medico e non per categoria. Per togliere ogni dubbio, chi scrive si vaccinerà ma voglio poter scegliere”