Col bel tempo accelera il cantiere del viadotto provvisorio a Ponte Lenzino

Il bel tempo, dopo un inverno non certo facile per le precipitazioni nevose abbondanti e le ripercussioni idrauliche sul corso del Trebbia, consente lavori a pieno regime nel cantiere Anas di Ponte Lenzino, tra i comuni di Corte Brugnatella e Cerignale.

Nelle foto di Chiara Macellari, titolare dell’omonimo bar collocato a poca distanza dal ponte crollato nell’ottobre scorso, si vedono operai in azione con ruspe e trivelle per realizzare le basi del viadotto provvisorio che dovrà ricucire la viabilità dell’alta Val Trebbia rimasta interrotta lungo la Statale 45.

La stagione invernale ha condizionato il cantiere e i tempi per la realizzazione del ponte provvisorio sono legati anche al meteo: all’inizio di ottobre si parlò di sei mesi dall’avvio dei lavori, ora la speranza di tutti è che non ci siano più interruzioni e problemi connessi al regime del torrente. Dalle foto si può scorgere il guado creato per il passaggio dei mezzi e il ponte vecchio crollato. Circa un decina gli operai all’opera. Per la realizzazione del viadotto definitivo i tempi sono più lunghi e la richiesta degli amministratori locale è che non sia più costruito sul vecchio manufatto ma completamente nuovo.