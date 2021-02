Coldiretti si fa in dieci per le famiglie in difficoltà: consegnati pacchi alimentari in tutta la provincia

Proseguono le iniziative di solidarietà degli imprenditori Coldiretti a vantaggio delle persone in difficoltà economica a causa della crisi provocata dall’emergenza sanitaria.

Alle iniziative già realizzate nel periodo natalizio, tra cui la consegna di pasta solidale 100% italiana, l’iniziativa “Doniamo un dolce Natale” e il progetto “Spesa Sospesa del contadino”, si aggiunge ora una nuova azione solidale portata avanti da Coldiretti Piacenza. L’organizzazione piacentina, infatti, in collaborazione con Fondazione Campagna Amica e le amministrazioni comunali del territorio, ha messo in campo la distribuzione di pacchi di generi alimentari 100% italiani (pasta, latte, passata di pomodoro, olio, formaggi, salumi, succhi di frutta) destinati alle famiglie che si trovano in condizioni di particolare fragilità. L’iniziativa si colloca nel contesto della campagna di solidarietà organizzata da Fondazione Campagna Amica su tutto il territorio nazionale per dare un aiuto concreto alle situazioni di difficoltà economica, con particolare attenzione alle nuove povertà provocate dalla pandemia.

«In questo periodo di emergenza sociale senza precedenti – afferma il presidente di Coldiretti Piacenza Ugo Agnelli – vogliamo esprimere la nostra vicinanza e offrire un sostegno concreto alle famiglie che stanno vivendo momenti di gravi difficoltà economiche. Per questo abbiamo deciso di intraprendere un percorso di solidarietà finalizzato ad aiutare le fasce più fragili della popolazione donando prodotti alimentari 100% italiani, frutto delle nostre aziende agricole e riconosciuti come patrimonio d’eccellenza del nostro Paese». Le consegne hanno riguardato dieci comuni della provincia, individuati dai segretari di zona di Coldiretti Piacenza, e la parrocchia di Santa Maria Nascente, presieduta da don Giuseppe Sbuttoni a Mortizza. A occuparsi personalmente delle consegne, i sei segretari di zona e alcuni dipendenti dell’organizzazione piacentina.

Nel comune di Agazzano la consegna è avvenuta alla presenza del vicesindaco Mario Braghieri, del segretario di zona Andrea Poggi e del tecnico Alessandro Cravari, mentre nel comune di Alta Val Tidone, oltre a Poggi, erano presenti il sindaco Franco Albertini, l’assessore ai Servizi Sociosanitari Giovanni Dotti, l’assessore all’Ambiente Michela Picchioni e il presidente di sezione di Pecorara Thomas Manfredi. A Bettola, in rappresentanza dell’Unione Montana Alta Val Nure, i generi alimentari sono stati consegnati dal presidente di Coldiretti Piacenza Ugo Agnelli e dal segretario di zona Claudio Maschi al sindaco Paolo Negri e alla responsabile dei servizi sociali Sabina Barabaschi. L’iniziativa ha fatto poi tappa a Bobbio: presenti in questo caso il sindaco Roberto Pasquali, il segretario di zona Rosanna Porcari e il presidente di sezione Domenico Giafusti. A Calendasco, oltre al sindaco Filippo Zangrandi, sono intervenuti il segretario di zona Giuseppe Barocelli Schianchi, la referente di Coldiretti Donne Impresa per la zona di Piacenza Luisa Mezzadri e il presidente di sezione Giovanni Lavezzi.

Le altre due consegne svolte dal segretario di zona di Piacenza sono avvenute a Gragnano Trebbiense, alla presenza della prima cittadina Patrizia Calza, dell’assistente sociale Annamaria Romanini e del tecnico Andrea Guarnieri, e a Rottofreno: a ricevere i pacchi, in questo caso, sono stati il sindaco Raffaele Veneziani e il capogruppo del consiglio comunale Mattia Cornelli. Presenti alla consegna anche il presidente di sezione di Rottofreno Luigi Bisi e il vicepresidente Stefano Barabaschi. A Morfasso, invece, il segretario della zona di Lugagnano Val d’Arda Adriano Fortinelli e il tecnico Andrea Pompini hanno consegnato i generi alimentari al sindaco Paolo Calestani e al vicesindaco Filippo Segalini.

Le consegne nelle zone di Cortemaggiore e Fiorenzuola, infine, sono state gestite dal segretario di zona Franco Fittavolini. A Cortemaggiore il sindaco Gabriele Girometta e la responsabile del servizio socio-assistenziale Federica Parma hanno ricevuto i generi alimentari da una delegazione composta dal vicepresidente di Coldiretti Piacenza Andrea Minardi, dal delegato provinciale di Coldiretti Giovani Impresa Davide Minardi, dal segretario di zona Fittavolini e dal tecnico Umberto Romanini. A Castell’Arquato, in conclusione, Franco Fittavolini e il tecnico Gianluigi Agueriti, insieme al presidente di sezione Alberto Rocca, hanno consegnato i pacchi solidali alla presenza di Luciana Toscanini, assessore alle Politiche sociali, Giuseppe Freppoli, assessore all’Agricoltura, Veruska Renzella, assistente sociale, e Federica Duani, addetta stampa.