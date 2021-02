Incidente nella prima mattinata dell’8 febbraio nel comune di Besenzone (Piacenza).

A rimanere ferita una donna, colpita da un’auto mentre camminava spingendo a mano la sua bicicletta sul bordo della strada.

Secondo le prime ricostruzioni, l’automobilista dopo lo scontro non si sarebbe fermato per verificare le condizioni della donna – che non si troverebbe in pericolo di vita – dandosi alla fuga.

Sul posto per gli accertamenti del caso una pattuglia della Polizia Locale Bassa Valdarda.