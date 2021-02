Come prenotarsi per il vaccino: da lunedì primo marzo tocca agli over 80 LA GUIDA

Da lunedì primo marzo si parte con le vaccinazioni per gli ultra 80enni cioè coloro che sono nati negli anni precedenti al 1941 compreso, residenti e domiciliati nella provincia di Piacenza.

Ecco una semplice guida con le indicazioni dell’Ausl per prenotarsi:

Le prenotazioni sono aperte:

– da lunedì 15 febbraio per i nati nel 1936 e negli anni precedenti

– dal 1 marzo per le persone nate nel 1941 e negli anni precedenti

Possono prenotarsi tutti i residenti o domiciliati in provincia di Piacenza.

Dove prenotare:

– recandosi a uno sportello Cup del territorio

– in uno dei sei Comuni che effettuano prenotazioni Cup (Agazzano, Caorso, Gragnano, Gropparello, Pontenure e Villanova)

– in una Farmacia che effettua prenotazioni Cup

– chiamando il Cuptel 800.651.941 disponibile da lunedì a venerdì dalle 8 alle 18

– online attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse), l’App ER Salute e il CupWeb

Per prenotarsi non serve la prescrizione medica. È preferibile avere con sé la tessera sanitaria del vaccinando. Sono comunque sufficienti il codice fiscale o, in alternativa, i dati anagrafici del vaccinando (nome, cognome, data e comune di nascita).

Persone che non possono spostarsi da casa – Nel caso in cui il vaccinando non sia in grado di raggiungere la sede vaccinale, dovrà farlo presente all’atto della prenotazione. L’Azienda Usl di Piacenza provvederà a ricontattare la persona per programmare la vaccinazione al domicilio.

Sedi vaccinali – Al momento della prenotazione, al cittadino saranno comunicati la data, il luogo dove recarsi e tutte le ulteriori informazioni necessarie.

La mappa con le sedi vaccinali in provincia

Sarà possibile vaccinarsi in qualsiasi sede vaccinale disponibile a scelta dell’utente. Le vaccinazioni per gli ultra 85enni (e successivamente per gli ultra 80enni) saranno attive:

– a PIACENZA, nel centro vaccinale in Arsenale (raggiungibile dal parcheggio di viale Malta, con posti auto gratuiti davanti all’ingresso) dal 16 febbraio: guarda la cartina

– a BETTOLA, alla Casa della Salute di via De Amicis 1A , dal 17 febbraio, in attesa della Sala polivalente Gino Pancera (località Forche), che sarà attiva dal 22 febbraio

– a BOBBIO, in ospedale in via Garibaldi 3, dal 17 febbraio

– a CASTEL SAN GIOVANNI, al Palacastello, strada della Spadina 1, dal 22 febbraio

– a FIORENZUOLA, al nuovo Centro prelievi in largo Gabrielli 2 (ex Macello) dal 18 febbraio, in attesa della nuova sede in via Emilia Parmense 37 (probabilmente attiva da marzo)

Al momento della vaccinazione la persona deve presentarsi alla vaccinazione con: tessera sanitaria, consenso informato e questionario anamnestico, ricevuti al momento della prenotazione, compilati e firmati. In presenza di sintomi febbrili, non recarsi al punto vaccinale e contattare i numeri di prenotazione per un nuovo appuntamento.

Le persone prive di rete familiare e bisognose di accompagnamento possono far pervenire la segnalazione al servizio sociale del Comune di residenza. Le sedi vaccinali sono 5: Piacenza (ex arsenale), Castelsangiovanni (Palacastello), Fiorenzuola (mercoledì 18 febbraio, centro prelievi ospiterà al pomeriggio le vaccinazioni in attesa dell’apertura della nuova sede vaccinale), Bettola (dal 17 di febbraio nella casa della salute, dal 22 nel centro polivalente), Bobbio ma non ci sarà vincolo territoriale. Si potrà accedere alla sede vaccinale che si preferisce indipendentemente dalla propria residenza. Per poter accedere alla vaccinazione occorre avere documenti, tesserino sanitario e consenso informato. Non potrà essere effettuata se nella giornata della vaccinazione si avranno sintomi febbrili, la prenotazione verrà aggiornata a un giorno successivo. Per ora non si potranno fare più di 235 vaccinazioni al giorno perché il numero è legato a quello delle dosi a disposizione. Più dosi arriveranno, più vaccinazioni si faranno.

LA NOTA DELLA REGIONE – In Emilia-Romagna, da Piacenza a Rimini, sono quasi 84mila gli anziani già vaccinati contro il Covid-19, tra degenti delle Rsa, assistiti a domicilio e over 85enni. Un numero che colloca la regione in testa a livello nazionale, con il 25% di coperture già effettuate. E adesso è la volta degli ottantenni e oltre, quindi i nati tra il 1937 e il 1941, che da lunedì 1^ marzo potranno iniziare a prenotarsi, con le prime vaccinazioni che partiranno già il giorno successivo, martedì 2. Molte le modalità disponibili: recandosi agli sportelli dei Centri Unici di Prenotazione (Cup), o nelle farmacie che effettuano prenotazioni Cup; online attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse), l’App ER Salute, il CupWeb (www.cupweb.it); oppure telefonando ai numeri previsti nella Usl di appartenenza per la prenotazione telefonica. Non serve la prescrizione medica: bastano i dati anagrafici – nome, cognome, data e comune di nascita – o, in alternativa, il codice fiscale. All’atto della prenotazione, al cittadino saranno comunicati la data, il luogo dove recarsi e tutte le ulteriori informazioni necessarie.

“La campagna vaccinale da lunedì segna un ulteriore passo avanti, molto importante, perché è prioritario mettere in sicurezza i nostri anziani, che sono tra le categorie che hanno pagato il prezzo più alto alla pandemia – ribadisce l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini -. Motivo per cui vengono vaccinati subito, dopo il personale sanitario e delle Rsa, i degenti delle strutture e gli over 85enni, per i quali le vaccinazioni sono state aperte due settimane fa e proseguono”. “La risposta di coloro che hanno ricevuto la lettera a casa del presidente Bonaccini, con l’invito a prenotare il vaccino, non si è fatta attendere – aggiunge l’assessore -: in poche ore, nel primo giorno utile per farlo, lunedì 15 febbraio, abbiamo raggiunto quota 28mila prenotazioni tra i cittadini con 85 e più anni. Sono convinto che anche per questa ulteriore fascia di età, i nati tra il 1937 e il 1941, l’adesione sarà altissima. Ed è importante ricordare che per prenotarsi c’è tempo: tutti saranno vaccinati”.

Vaccinazione degli over 80, i dati – Sul territorio dell’Emilia-Romagna, sono già stati vaccinati quasi 84mila (83.801, per l’esattezza) over 80, tra degenti delle Rsa, assistiti a domicilio e cittadini di 85 anni e oltre. Questa la ripartizione per azienda: Piacenza 5.179; Parma 7.930; Reggio Emilia 9.187; Modena 14.945; Bologna 15.470; Imola 1.728; Ferrara 6.284; Romagna 23.078. In tutta la regione, sono quasi 370mila le persone con 80 anni e più.

I numeri telefonici delle Aziende Usl per prenotare

Questi i numeri, da Piacenza alla Romagna, dove chiamare, e i relativi orari:

– Ausl Piacenza 800 651 941, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18;

– Ausl Parma 800 608 062, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 16; sabato dalle 9 alle 13;

– Ausl Reggio Emilia 0522 338799, dal lunedì al sabato dalle 7.45 alle 18;

– Ausl Modena 059 2025333, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18; sabato dalle 8 alle 13;

– Ausl Bologna 800 884 888, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 17.30; sabato dalle 7.30 alle 12.30;

– Ausl Imola 800 040 606, da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 17:30; sabato dalle 8.30 alle 12.30;

– Ausl Ferrara 800 532 000, da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 17; sabato dalle 8 alle 13;

– Ausl Romagna 800 002 255, da lunedì a venerdì, dalle 7.30 alle 19; sabato dalle 7.30 alle 13.30

Il vaccino ci avvicina: la campagna di comunicazione – Per sensibilizzare in generale la popolazione sull’importanza della vaccinazione, la Regione ha messo in campo una campagna di comunicazione dedicata, con tutte le informazioni necessarie per le prenotazioni. Con il messaggio “Il vaccino ci avvicina-Usciamo insieme dalla pandemia con il vaccino anti-covid 19. Tutti, uno dopo l’altro”, la campagna viene diffusa progressivamente su quotidiani regionali, locandine e pensiline bus e fermate, arredo urbano, oltre a “viaggiare” anche sui social e avere un sito dedicato, https://vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it/.