“con i piedi per terra”, ecco il nuovo singolo di Simone Fornasari

E’ uscito il 10 febbraio “con i piedi per terra”, il singolo del cantautore Simone Fornasari estratto dal suo ultimo album “che poi”.

Una canzone che parla della necessità incosciente di sognare, volare alto e inseguire i desideri invincibili, e invita a farlo con la consapevolezza di chi sa dove atterrare nella realtà, affondando le radici nella concretezza di un mondo fatto di responsabilità.

La coscienza che abbraccia il desiderio. L’ineluttabilità che fa i conti con la fantasia. Un auto monito a tenere sempre i piedi ben piantati a terra.

“Qualche anno fa riuscivo a volare ovunque: quando ci penso sorrido, ora non è più così. Non è così perché, quando meno te lo aspetti, la vita ti consegna un peso come fosse un corriere che ti recapita un pacco che non puoi rifiutare. Ed ecco le prime notti insonni, la gestione del rapporto con la responsabilità e la difficoltà nel governare i pensieri. Sta a noi riuscire a gestire quel peso e credo sia davvero complesso riuscire a farlo con una consapevole leggerezza. Nonostante ciò, sognare è doveroso e indispensabile”.

Il singolo spalanca le porte sull’immaginario intimista del cantautore, già schiuse con l’uscita dell’album. Non a caso anche la copertina richiama lo stesso universo visivo e il videoclip in arrivo, ideato e diretto dall’amico regista Alessandro Avarucci, suggella il nuovo linguaggio e direzione stilistica.

“con i piedi per terra” incita ad inseguire i propri sogni, se non altro per sfuggire al rischio di rincorrere quelli di qualcun altro, e mette in guardia dall’inevitabile delusione del confronto con la realtà: “Con i piedi per terra ho sentito il calore dell’asfalto che scotta quando parla con il sole”.

Il singolo è disponibile dal 10 febbraio su tutte le piattaforme digitali.

SIMONE FORNASARI

Due album alle spalle e la vittoria di premi tra i quali il “Premio Nazionale Mimmo Bucci” al Teatro Piccinni di Bari, il Premio “Milo 2014 – Voce del Mediterraneo”, ideato e voluto da Franco Battiato e Red Ronnie e, nel 2016, il secondo posto alla “XXI Edizione del Premio Lunezia” nella categoria nuove proposte.

Nel 2018 ritira a Sanremo la targa “Musica Contro le Mafie” menzione Club Tenco.

Nel 2019 esce l’album “…”che traccia in modo netto e deciso l’inizio di un nuovo percorso del cantautore emiliano che culmina con l’uscita dell’ep “che poi”.