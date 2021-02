Confagricoltura Donna, ciclo di webinar gratuiti per le imprenditrici

Confagricoltura Donna, l’associazione delle donne di Confagricoltura, ha predisposto un ricco calendario formativo e di eventi rivolto a tutte le imprenditrici e collaboratrici di Confagricoltura.

Le attività, che si terranno on line, non prevedono quote a carico delle partecipanti grazie al supporto di Enapra, l’ente di formazione di Confagricoltura e alla collaborazione con i diversi enti e sindacati legati alla più antica associazione di imprenditori agricoli che interverranno sulle specifiche iniziative. L’obiettivo è “condividere conoscenze – non a caso il claim di Enapra è #coltiviamocompetenze – e suscitare dibattito sui temi centrali per il comparto”.

Il primo appuntamento si sviluppa in due pomeriggi, il 9 e l’11 febbraio dalle 16.45 alle 19.00 ed è organizzato in collaborazione con Fiaf – federazione italiana impresa agricola familiare. Si parlerà di comunicazione: come è necessario innovarla alla luce della sempre più stretta interconnessione tra i vari canali comunicativi: dalla stampa ai social. Obiettivo del corso è fornire ai partecipanti un’opportunità di aggiornamento sulle strategie comunicative messe in campo da Confagricoltura, nonché sulle tecniche e gli strumenti a disposizione per una comunicazione sindacale efficace sia all’interno dell’Associazione, sia all’esterno. Partendo dalla comunicazione come asset strategico per il successo di ogni realtà organizzativo-aziendale, sarà illustrato il lavoro che si sta facendo- e che si è fatto soprattutto in questo anno di pandemia – sia sul piano dell’informazione verso gli associati, sia sul piano dell’informazione verso il mondo esterno: politico, economico e sociale. Saranno illustrati i vari strumenti di comunicazione di Confagricoltura e le tecniche per il loro utilizzo ottimale.

La seconda giornata di corso sarà interamente dedicata alla comunicazione social che ha profondamente modificato i tempi, i destinatari e le modalità di accesso all’informazione. Un excursus nel panorama dei principali social media oggi esistenti, con un focus su quelli di utilizzo confederale, accompagnato da un’analisi sugli scenari futuri.

Il 23 febbraio ci si dedicherà al funzionamento degli uffici confederali, il 2 marzo si terrà il convegno “Come comunicare l’impresa agricola femminile”. Il 30 marzo il focus sarà dedicato ad etichettatura e Made in Italy, concorrenza sleale di prodotti stranieri e politiche GDO.

Chi desiderasse partecipare riceverà dall’associazione il link per registrarsi agli eventi