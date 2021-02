Contributi per l’affitto del 2021, aperto il bando sino al 19 marzo

La Giunta comunale di Piacenza ha approvato, per l’anno 2021, i criteri di gestione del Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, sulla base delle indicazioni contenute nelle deliberazioni della Regione Emilia-Romagna n. 2031/2020 e 102/2021. Quest’anno la procedura sarà diversa rispetto ai precedenti, in quanto gli atti regionali citati non hanno previsto alcun riparto di risorse ai Comuni, ma esclusivamente le modalità di raccolta del fabbisogno.

Solo successivamente alla raccolta delle domande, con atti successivi, la Regione renderà noto lo stanziamento complessivo garantito al Comune di Piacenza, che procederà alla concessione dei contributi spettanti agli aventi diritto utilmente posizionati nella graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse garantite. Per questa ragione, ad oggi, le tempistiche di erogazione dei contributi agli aventi diritto non sono note né preventivabili. Il bando prevede la stesura di due graduatorie: la prima relativa ai nuclei familiari con un reddito Isee fino a 17.154 euro, la seconda relativa ai nuclei familiari con un reddito Isee fino a 35.000 euro, che abbiano subito una riduzione del reddito familiare nel trimestre marzo-aprile-maggio 2020 superiore al 20% rispetto all’omologo periodo del 2019. Sarà possibile la presentazione della domanda anche da parte di nuclei assegnatari di alloggi Erp, ma esclusivamente per la seconda graduatoria.

Potrà essere presentata una sola domanda per nucleo familiare, per l’ammissione a una sola delle due graduatorie. Sono ammesse le domande da parte di cittadini italiani, cittadini di uno Stato appartenente all’Unione europea o stranieri con regolare permesso di soggiorno, che siano residenti o domiciliati nel Comune di Piacenza con regolare contratto di locazione a uso abitativo di un alloggio sito presso il Comune. Il contributo sarà pari a tre mensilità del canone di affitto e comunque fino ad un importo massimo di € 1.500 euro.

Dalle ore 14 di giovedì 18 febbraio e fino alle ore 14 di venerdì 19 marzo 2021 sarà possibile presentare domanda in modalità telematica, identificandosi mediante Spid sulla piattaforma Elixform pubblicata sul sito del Comune, oppure mediante compilazione del modulo cartaceo, sempre disponibile sul sito www.comune.piacenza.it. In quest’ultimo caso sarà a disposizione il servizio gratuito di assistenza nella compilazione da parte dei Caf convenzionati, il cui elenco è disponibile sempre sul sito Internet comunale. Le domande cartacee potranno essere trasmesse via mail o Pec all’indirizzo protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it oppure tramite raccomandata A/R indirizzata ai Servizi Sociali comunali e dovranno pervenire tassativamente entro le ore 14 del giorno 19 marzo 2021.

Per supportare i cittadini nella presentazione della domanda, durante il periodo di apertura del bando è stato attivato un numero di telefono dedicato: 331-7476639, disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 11. Per ulteriori informazioni si può scrivere all’indirizzo bandoaffitto2021@comune.piacenza.it. Sono inoltre a disposizione le postazioni self del Comune in via Taverna n. 39 e in via XXIV Maggio, 28, dedicate ai cittadini che intendano presentare domanda, ma sono privi di computer e stampante. Per prenotarsi e accedere su appuntamento a tali postazioni ci si può rivolgere agli sportelli InformaSociale, telefonando, per la sede di via Taverna 39, allo 0523.492731 dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e nei pomeriggi di lunedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30; per quella di via XXIV Maggio, occorre rivolgersi allo 0523.492022 dal lunedì al venerdì – eccetto il martedì – dalle 8.45 alle 13 e nei pomeriggi di lunedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30.

Sul sito Internet www.comune.piacenza.it si possono trovare a partire dalle pomeriggio di oggi, giovedì 18 febbraio, le informazioni relative al bando, i moduli, l’elenco dei Caf convenzionati e l’elenco della documentazione da presentare.