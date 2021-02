Controlli anti baby gang in centro, identificati 20 ragazzi

Controlli anti baby gang in centro a Piacenza, identificati 20 ragazzi tra piazza Cavalli e piazza Cittadella.

L’attività, predisposta in base a quanto concordato dal comitato per l’ordine e la sicurezza in Prefettura, è stata svolta nella giornata del 19 febbraio dai carabinieri della stazione di Piacenza e della Levante. Otto gli operatori impegnati: quattro in divisa e a bordo delle auto di pattuglia e altri quattro a piedi e in borghese.

Sono stati controllati due gruppi di ragazzi, di nazionalità straniera, ‘intercettati’ in piazza Cavalli e in piazza Cittadella. Nel primo caso si tratta di giovanissimi, di età compresa tra i 18 e i 14 anni, mentre in piazza Cittadella i ragazzi erano più grandi, tra i 25 e i 20 anni.