Un giovane di 19 anni denunciato per tentato furto in abitazione, un 28enne segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti, 8 automobilisti sanzionati per inosservanza delle disposizioni anti covid-19 e un giovane pregiudicato sottoposto al provvedimento della libertà controllata. Questo è il bilancio dei servizi di controllo del territorio svolti nella propria giurisdizione dai carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda.

Nell’ultima settimana appena trascorsa, con posti di controllo e un’attenta vigilanza del territorio di competenza, i militari delle Stazioni di Monticelli d’Ongina, Caorso e Gropparello, coadiuvati dalle pattuglie del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda hanno eseguito un mirato e pianificato servizio consorziato teso principalmente al contrasto dei reati predatori e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Sono state intensificate le attività di prevenzione e controllo nelle vicinanze degli istituti scolastici a garanzia dell’assoluto rispetto delle misure di contenimento della diffusione del covid- 19 e soprattutto intorno all’ora di chiusura dei locali pubblici è stata prestata massima attenzione a prevenire eventuali assembramenti di clienti.

Nel corso dell’attività sono stati controllati numerosi veicoli al fine di verificare la rigorosa osservanza delle disposizioni governative emanate per contenere la diffusione del contagio, all’esito della quale 8 automobilisti, tra i 29 e i 50 anni, sono stati sanzionati perché senza un giustificato motivo di lavoro, salute o necessità erano fuori dalle proprie dimore in orario non consentito. Uno di questi, poi, un giovane 28enne, già noto, sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di circa 1 grammo e mezzo di cocaina e per questo è stato segnalato alla Prefettura di Piacenza quale assuntore di sostanze stupefacenti.

La pattuglia della Stazione di Monticelli d’Ongina, dopo un immediato sopralluogo, è riuscita a identificare l’autore di un tentato furto avvenuto all’interno di un’abitazione di Monticelli d’Ongina, dove un malvivente si era introdotto dopo aver lievemente danneggiato un infisso, ma che sorpreso dal proprietario si era dato alla fuga. Si tratta di un giovane di 19 anni, nato in Marocco, residente a Cremona, con precedenti specifici, che è stato denunciato per tentato furto aggravato.

I carabinieri di Carpaneto Piacentino, invece, dopo aver rintracciato un piacentino di 24 anni, gli hanno notificato un provvedimento del Magistrato di Sorveglianza che disponeva nei confronti del giovane la libertà controllata per mesi 8 con alcune rigide prescrizioni, tra le quali, quella di non uscire dal Comune di residenza se non per ragioni di lavoro, di non uscire dal domicilio la mattina non prima delle 6 e di non rincasare oltre le ore 20.