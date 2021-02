Controlli anti covid a Fiorenzuola, chiuso per 5 giorni un locale

Sabato pomeriggio di controlli nei locali pubblici per la polizia locale di Fiorenzuola, per verificare in primis il rispetto delle normative anti covid.

I controlli – che hanno visto il supporto anche dei carabinieri delle stazioni di Monticelli, Vernasca e Lugagnano – hanno riguardato principalmente Fiorenzuola città con diversi esercizi visitati dagli agenti e dai militari dell’Arma.

In tre dei locali controllati si sono riscontrate turbative dell’ordine pubblico con giovani avventori molto esuberanti e intenti a disturbare la quiete pubblica. Dopo l’intervento dei carabinieri di Vernasca, uno di questi resterà chiuso per 5 giorni, con una doppia sanzione notificata al titolare. La prima riguarda lo sforamento della capienza massima del locale: nel momento in cui sono arrivate le forze dell’ordine, infatti, c’erano oltre 90 persone su un massimo di 70 consentito. La seconda riguarda il mancato controllo sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte dei clienti, dato che molte persone erano senza mascherina all’interno del locale.

Secondo quanto ricostruito, dopo l’intervento dei carabinieri, le persone presenti nel locale, tutte giovani, si sono poi riversate in direzione della sede della Croce Bianca di Fiorenzuola, vicino alla stazione ferroviaria. Si è ben presto formato un assembramento che ha richiesto un nuovo intervento delle forze dell’ordine: il gran numero di persone ha reso impossibile fare delle multe, ma la folla si è velocemente dispersa.