Controlli anti-Covid: chiusa un’attività, una persona denunciata. 60 multe in sette giorni

Proseguono da parte delle forze dell’ordine su tutto il territorio, come convenuto nelle riunioni di Comitato provinciale per l’Ordine e Sicurezza pubblica (CPOSP), le attività di controllo per verificare il rispetto della vigente normativa anti-covid.

Nel corso dell’ultima settimana (1-7 febbraio) – il bilancio fornito dalla Prefettura -, le Forze di Polizia statali e locali hanno effettuato 615 servizi con l’impiego di 1266 uomini. Nell’ambito dei controlli Covid, sono state controllate 1156 persone e 81 attività o esercizi commerciali ed accertate 58 sanzioni a carico di cittadini e 2 ad esercizi commerciali per violazione della predetta normativa; a seguito dei controlli è stata denunciata una persona e disposta la chiusura di una attività commerciale. Nel solo fine settimana del 6 e 7 febbraio 2021, sono state controllate 268 persone e 16 attività o esercizi commerciali ed accertate 22 sanzioni a carico di cittadini.

Dall’8 marzo 2020 sino al 7 febbraio 2021 sono state controllate nella nostra provincia 111.967 persone e 6.603 esercizi pubblici e commerciali: nell’ambito di questa attività sono state sanzionate 3.504 persone, 73 gestori di esercizi commerciali (disponendo in 12 casi la chiusura provvisoria) e denunciate 11 persone per violazione della quarantena disposta dall’Azienda sanitaria.

“Lo scorso 1° febbraio sono entrate in vigore le restrizioni previste per l’area gialla. Le nuove misure e dell’andamento della curva dei contagi comunque ci richiamano ad un forte senso di responsabilità e alla necessità di mantenere alto il livello di attenzione nel rispetto delle misure di contenimento e dei protocolli di settore – evidenzia la Prefettura -. In questa delicatissima fase è fondamentale che continuiamo tutti a seguire con responsabilità e senso civico le indicazioni della sanità e le prescrizioni dettate: questo è l’unico modo per contenere la diffusione del Covid e andare vero la ripresa”.