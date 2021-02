Controlli anti Covid in città e provincia, 92 sanzioni e un esercizio commerciale chiuso

Proseguono su tutto il territorio provinciale le attività di controllo per verificare il rispetto della vigente normativa anti-covid.

Nell’ultima settimana (25 al 31 gennaio), le Forze di Polizia statali e locali hanno effettuato, nell’ambito delle attività generali di prevenzione e controllo del territorio, 588 servizi con l’impiego di 1211 uomini. Nello stesso arco temporale, nell’ambito dei controlli Covid, sono state controllate 1291 persone e 111 attività o esercizi commerciali; 89 le sanzioni accertate a a carico di cittadini e tre nei confrontri di esercizi commerciali, uno dei quali è stato chiuso in via provvisoria. Nel solo fine settimana del 30 e 31 gennaio sono state controllate 334 persone e 26 attività commerciali, con 29 sanzioni complessivamente elevate (tre nei confronti di esercizi commerciali).

Dall’8 marzo 2020 sino al 31 gennaio 2021 – i dati forniti dalla Prefettura – sono state controllate 110.811 persone e 6.522 esercizi pubblici e commerciali e sanzionate 3.446 persone e 71 gestori di esercizi commerciali (disponendo in 12 casi la chiusura provvisoria), con la denuncia di 10 persone per violazione della quarantena disposta dall’Azienda sanitaria.

Costante è anche l’attività svolta dal gruppo di lavoro, coordinato dal Viceprefetto Vicario, con riguardo al rispetto delle norme anti-covid in ambito aziendale. Gli accessi realizzati dall’Ispettorato del Lavoro, dalle Forze di Polizia e dall’Azienda sanitaria, alla data del 31 gennaio 2021, sono stati 102; in particolare hanno riguardato in maniera significativa il settore dell’edilizia, quello della metalmeccanica, la logistica, ma anche settori come la grande distribuzione (GDO), la ristorazione, l’agricoltura, i servizi alla persona e di commercio in generale.

“In questa delicata fase, caratterizzata dalla diminuzione dei contagi e animata dalle speranze riposte nei risultati attesi dalla campagna vaccinale in atto, è importante come prima, a garanzia della tenuta del sistema, che ognuno di noi collabori attivamente al rispetto delle regole precauzionali previste dalle disposizioni vigenti per ridurre il rischio di contagio – l’appello della Prefettura -. In data odierna è entrata in vigore l’Ordinanza del Ministro della Salute con la quale, in considerazione dell’andamento della curva dei contagi, alla Regione Emilia Romagna verranno applicate le misure restrittive previste per le zone “gialle”. E’ fondamentale per tutti noi non abbassare il livello di attenzione, per evitare di disperdere i risultati dei sacrifici fatti e degli sforzi messi in campo fino ad ora”.

“Il forte senso di responsabilità dimostrato, con l’apporto delle attività di controllo e monitoraggio poste in essere, ha consentito, tra l’altro, dallo scorso 18 gennaio la ripresa in sicurezza delle lezioni in presenza per il 50% degli studenti degli Istituti Secondari di secondo grado, come da indicazioni dell’Ufficio scolastico regionale. In prossimità degli istituti scolastici vengono effettuati mirati servizi di controllo a garanzia dell’assoluto rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19”.