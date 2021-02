Controlli anti covid, nell’ultima settimana comminate 45 sanzioni

Dallo scorso 21 febbraio è entrata in vigore l’ordinanza del Ministro della Salute che, in considerazione dell’andamento della curva dei contagi, ha portato la Regione Emilia Romagna in zona “Arancione”.

Con l’applicazione di misure più restrittive prosegue incessante l’attività di controllo e monitoraggio per il rispetto della normativa anticovid che dall’inizio ha registrato un forte impulso.

La Prefettura di Piacenza informa che nell’ultima settimana – dal 15 al 21 febbraio 2021 – le forze dell’ordine hanno effettuato, nell’ambito delle attività generali di prevenzione e controllo del territorio, 585 servizi con l’impiego di 1238 uomini.

Nello stesso arco temporale, nell’ambito dei controlli Covid, sono state controllate 1246 persone e 100 attività o esercizi commerciali ed accertate 42 sanzioni a carico di cittadini e 3 a carico di esercizi commerciali per violazione della normativa; a seguito dei controlli è stata disposta la chiusura in via provvisoria di un’attività commerciale.

Nel solo fine settimana del 20 e 21 febbraio 2021, sono state controllate 308 persone e 26 attività o esercizi commerciali ed accertate 15 sanzioni a carico di cittadini e una a carico di esercizi commerciali per violazione della predetta normativa, con conseguente chiusura in via provvisoria.

UN ANNO DI CONTROLLI

Complessivamente, dall’8 marzo 2020 sino al 21 febbraio sono state controllate in questa provincia 114mila 519 persone e 6.771 esercizi pubblici e commerciali: nell’ambito di questa attività sono state sanzionate 3.578 persone, 78 gestori di esercizi commerciali (disponendo in 13 casi la chiusura provvisoria) e denunciate 11 persone per violazione della quarantena disposta dall’Azienda sanitaria.

La pandemia ha colpito duramente anche le fasce più giovani della nostra comunità, determinando o acuendo talune forme di disagio.

Per la promozione di servizi di sostegno allo studio, destinati a studentesse e studenti della scuola di secondo grado, è stato siglato il protocollo del progetto “#eorastudio”, stilato dalla diocesi di Piacenza – Bobbio e con il coinvolgimento della Prefettura, della Provincia di Piacenza e della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Ulteriori iniziative saranno intraprese nell’ambito della sezione della Conferenza Permanente – Sezione IV “Servizi alla persona e alla comunità” che si riunirà nella prima decade di marzo, a supporto degli Enti cui fanno capo le politiche attive.

Alta è anche l’attenzione alle istanze che provengono dal locale mondo economico in ordine alle difficoltà finanziarie e di liquidità che stanno connotando questo delicato momento, con particolare riferimento all’accesso al credito e ai benefici economici previsti dalla normativa vigente.

Nella mattinata di ieri 23 febbraio si è tenuto un incontro presieduto dal Prefetto Daniela Lupo con i rappresentanti di Camera di Commercio, Unione Commercianti, Confesercenti, Confindustria, Confapi, CNA, Upa Federimpresa, Libera Artigiani, Confcooperative, ABI, Banca di Piacenza, Credit Agricole, Confidi e Garcom volto all’approfondimento del tema dell’accesso al credito con particolare riguardo agli strumenti di sostegno alle micro imprese e alle PMI in temporanea difficoltà.

Dalla riunione è emersa soddisfazione per la sensibilità e l’attività svolta dal mondo bancario locale, ma anche l’esigenza di promuovere incontri per l’informazione e la formazione degli operatori economici in ordine alle possibilità di misure di sostegno che, a fianco dei benefici economici e degli stanziamenti previsti dalla normativa vigente anche in tema di emergenza sanitaria, possano essere di supporto alle imprese con particolare riferimento all’accessibilità del fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura finalizzato a far accedere al credito più agevolmente le imprese e le famiglie in difficoltà economica.

Al riguardo, già dal prossimo mese di marzo le Associazioni di categoria favoriranno incontri formativi e conoscitivi rivolti ai loro associati.