Controlli della Polstrada su 130 veicoli, 43 sanzioni

Controlli della Polstrada di Piacenza nella giornata del due febbraio, a Pontenure lungo la via Emilia Parmense e in località Settima, lungo la statale 45.

Dieci le pattuglie coinvolte nei controlli che hanno riguardato 150 persone e oltre 130 veicoli sono state verificate le regolarità delle abilitazioni alla guida e l’idoneità dei mezzi con particolare riguardo al carico ed agli equipaggiamenti dei veicoli comprese le dotazioni invernali (gomme da neve installate ovvero catene da neve al seguito) obbligatorie fino al 15 Aprile lungo le arterie Statali e Provinciali dell’intero territorio piacentino.

Un conducente, residente in provincia di Cremona, di anni 45, è stato sorpreso alla guida nonostante avesse la patente di guida sospesa dall’anno 2018 mentre un pensionato, è stato sorpreso a condurre un mezzo industriale in sovraccarico con un’eccedenza doppia rispetto al peso massimo autorizzato.

Nel complesso sono state elevate nr. 43 violazioni al codice della strada ed è stata ritirata una patente per l’applicazione del provvedimento di revoca definitiva del titolo abilitativo.