RC Piacenza Valli Nure e Trebbia: interclub con RC Piacenza Farnese su “Ecuador: un paese da scoprire, un’opportunità per i piacentini ed i rotariani”

Martedì 26 gennaio durante un interclub tra il RC Piacenza Valli Nure e Trebbia ed il RC Piacenza Farnese, si è tenuta una conferenza del Socio Carlo Caltagirone dal titolo: “Ecuador: un paese da scoprire, un’opportunità per i piacentini ed i rotariani”. Diversi rotariani dei vari RC di Piacenza, insieme all’assistente del Governatore Giancarlo Gerosa e Fernando Andrade del RC Quito, hanno preso parte alla presentazione, su piattaforma zoom, di Carlo Caltagirone che ha illustrato i più interessanti aspetti storici, turistici ed economici del Paese sudamericano.

La relazione è iniziata con un inquadramento geografico dell’Ecuador, Paese che, grazie alla vicinanza con l’Equatore, presenta una grande varietà di climi (quattro diverse regioni climatiche, con climi e stagioni opposti tra loro) per lo più dovuti all’altitudine ed alle correnti oceaniche. Per quanto riguarda gli aspetti storici, sono evidenti le tracce delle civiltà precolombiane ed inca, insieme a numerose testimonianze architettoniche della colonizzazione spagnola arrivata fino al 1830: a partire da questo anno l’Ecuador è uno stato indipendente che ha come fondamenta della propria economia l’agricoltura (ananas, banane, frutto della passione, cacao) e la pesca (tonno, gamberi e crostacei in genere) grazie alla vicinanza con l’Oceano Pacifico. Il paese possiede giacimenti di petrolio che hanno permesso il sorgere di aziende nel settore petrolchimico; il turismo è un’ulteriore voce importante nell’economia del Paese, soprattutto per il fascino esercitato dai reperti antichi, dai palazzi di impronta spagnola e dalle isole Galapagos.

Al termine dell’intervento è stato descritto il progetto “Pacemaker for low income Cardiac Arrhytmia Patients” che viene portato avanti dal RC Piacenza Valli Nure e Trebbia in concerto con i RC Club Farnese e RC Quito, con l’obiettivo di ottenere un Global Grant da parte della Fondazione Rotary. Il progetto prevede di collaborare con la Fundación de Marcapasos, che si impegnerà ad installare e monitorare dei pacemaker forniti a persone indigenti, non coperte dal servizio sanitario nella città di Quito. In conclusione della riunione, approfittando della presenza di Fernando Andrade, è stato fatto cenno alla situazione Covid in Ecuador, particolarmente grave soprattutto per le classi più povere che stanno pagando un forte tributo di morti a causa del virus.