Coppa Tokyo, pioggia di medaglie per la Vittorino da Feltre: 13 ori, 9 argenti e dieci bronzi

Bilancio estremamente positivo per i nuotatori della Vittorino da Feltre impegnati nelle prime due gare di Coppa Tokyo, svoltesi nei giorni scorsi a Cremona e a Lodi. I nuotatori biancorossi scesi in vasca nelle due gare nazionali in terra lombarda, infatti, hanno collezionato tredici medaglie d’oro, nove d’argento e dieci di bronzo.

Tra i plurimedagliati si è posto in grande evidenza Leonardo Bricchi, salito per ben quattro volte sul primo gradino del podio: Bricchi si è infatti aggiudicato la medaglia d’oro nei 50 rana (29”,94 il suo tempo), nei 50 e nei 100 dorso (25”,97 e 55”,88 i due crono) e nei 200 rana (2’17”,31). Tris di medaglie d’oro anche per Camilla Tinelli che, dopo essersi aggiudicata la prova dei 200 misti con il tempo di 2’22”,76, ha vinto anche le gare dei 50 e dei 100 dorso (29”,96 e 1’04”,65 infliggendo un distacco di oltre sette secondi alla medaglia d’argento). Tre medaglie a testa, un oro e due argenti, anche per Nicola Vassena e per Federico Gobbo: Vassena ha conquistato l’oro nei 400 misti (4’44”,06), e l’argento nei 400 misti (4’35”,05) e nei 200 misti (2’10”,77), mentre Gobbo ha vinto la prova dei 100 rana (1’07”,09) salendo poi sul secondo gradino del podio nei 200 rana (2’29”,79) e nei 50 rana (30”,75).

Un oro e un argento, invece, per Giacomo Carini, vincitore della prova dei 200 stile libero con un crono di 1’49”,93, infliggendo un distacco di sette secondi alla medaglia d’argento, e secondo nei 100 dorso (57”,32). Una medaglia d’oro e una di bronzo a testa, invece, per Tommaso Martini e per Denise Subacchi: Martini si è classificato al primo posto nei 200 rana (2’24”,53) e terzo nei 100 rana (1’08”,49) mentre Denise Subacchi ha vinto l’oro nei 200 dorso in 2’34”,02 e il bronzo nei 100 dorso alle spalle della Tinelli in 1’11”,87. Sempre in campo femminile, due medaglie a testa anche per Samantha Pizzetti e per Alice Montanoci: la Pizzetti ha vinto l’argento nei 200 dorso con un crono di 2’28”,13 e il bronzo nei 100 dorso (1’07”,77) mentre la Montanoci ha conquistato il bronzo sia nei 100 stile libero (1’02”,27), sia nei 200 farfalla (2’28”68).

A completare il ricco medagliere della Vittorino hanno contribuito anche Sara D’Acquino, oro nei 200 farfalla con il tempo di 2’32”,51, Davide Molinelli, argento nei 200 farfalla (2’22”,86), Alessandro Malfasi, argento nei 50 rana (31”,14), Chiara Lazzari, argento nei 200 dorso (2’35”,43), Letizia Brambilla, bronzo nei 200 dorso (2’35”,51), Silvia Cavazzi, bronzo nei 50 dorso (33”,14), Filippo Cuneo, bronzo nei 200 dorso (2’18”,33), Riccardo Vincini, bronzo nei 50 rana (37”,58) e Tommaso Agosti, bronzo nei 200 dorso (2’15”,35).