Corsa campestre, Atletica Piacenza sugli scudi: Emma Casati seconda sui 5 chilometri

Ancora una grande Atletica Piacenza nella seconda prova dei Campionati di Società di corsa campestre, valida anche come Campionati regionali, tenutasi a Correggio (RE) il 21 febbraio.

Emma Casati è tornata a competere anche nelle gare cross e lo ha fatto in grande stile, brillando con il suo secondo posto nel percorso da 5 km riservato alle Juniores, concluso con il tempo di 18’07”. Diciassettesima nella medesima gara con il crono di 23’18” un’ottima Mia Albasi. Eccezionali anche Monia Harbi e Allegra Santelli, giunte rispettivamente quinta e settima con i tempi di 17’06” e 17’19” sui 4 km Allieve. Samuele Romersi ha confermato la sua crescita, percorrendo gli 8 km della gara Juniores uomini in 33’29”. Buonissimi anche i risultati degli Assoluti Giovanni Tuzzi ed Elia Rebecchi: il primo ha concluso i 10 km in ventesima posizione con il tempo di 32’37”, mentre Elia Rebecchi ha finito la gara ventisettesimo in 33’15”.

La compagine del mezzofondo biancorossa guidata da Giuliano Fornasari e Gabriella Rondoni sta programmando la preparazione per arrivare al massimo della forma agli imminenti Campionati italiani, in programma per il 13 e 14 marzo a Campi Bisenzio (FI).