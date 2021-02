Corso di storia dell’arte per i soci della Banca di Piacenza, martedì la seconda lezione

“Grazie per l’iniziativa, corso molto fruibile e accattivante”, “Tutto molto interessante, chiara la spiegazione”, “Grazie, molto interessante”.

Questi alcuni commenti degli studenti che hanno partecipato alla prima lezione del corso di storia dell’arte del prof. Alessandro Malinverni, riservato ai soci della Banca di Piacenza. La classe – che ha un numero massimo di partecipanti – si ritrova sulla piattaforma Skype ogni martedì dalle 18 alle 19. Il corso si articola in 20 lezioni, diviso in due blocchi da 10: “Una cavalcata alla scoperta dell’arte”, come l’ha definita il prof. Malinverni, che spazia dalla Preistoria al Gotico.

La prima lezione ha trattato della pittura e dell’architettura rupestre. Secondo appuntamento domani, martedì 9 febbraio.