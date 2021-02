Covid, il signor Luigi il primo over 85 vaccinato a Piacenza “Non ho paura”

Si chiama Luigi il primo piacentino ultra 85enne ad aver ricevuto il vaccino anticovid.

A darne notizia l’Ausl di Piacenza con un post su facebook. “Sono le 8.02 di stamattina quando il primo piacentino ultra85enne riceve il vaccino anticovid – si legge -. Luigi, un passato come autista, abita in città ed è felicissimo della sua dose. “Non ho mai avuto niente io – dice al dottore che lo vede all’accettazione – e non ho paura. Grazie, grazie a tutti“. In Arsenale – informa l’azienda sanitaria -, negli spazi messi a disposizione dall’Esercito, sono prenotate per oggi circa 200 persone. Tra i primissimi a essere vaccinati c’è anche la signora Giovanna, centenaria, altrettanto sorridente e contenta”. (Nella foto sotto)

Tutte le informazioni sulle prenotazioni per vaccinarsi sono disponibili a questo link: https://bit.ly/3qrrAHp