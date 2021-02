Covid, Tagliaferri (FdI) “Regione mappi tutte le varianti”

“Le notizie che arrivano dalla vicina Lombardia sono drammatiche, i ricercatori dell’università Statale di Milano hanno identificato una mutazione del SarsCoV2 sulla proteina ORF-6 che potrebbe avere conseguenze sulla diffusione nell’organismo umano e sulla sua evoluzione clinica”.

Così, in una nota, il consigliere regionale piacentino di Fratelli d’Italia Giancarlo Tagliaferri. “In alcune scuole materne – prosegue – è emersa la presenza della variante, denominata “milanese” del Covid-19, dall’analisi genotipica di alcuni dei 59 tamponi positivi rilevati. Anche nella nostra regione, in alcune scuole del Piacentino, a Pontenure, Carpaneto e zone limitrofe i numeri dei positivi sono saliti in modo allarmante. Gli insegnanti, i dirigenti e tutto il personale scolastico chiedono rassicurazioni e soprattutto che l’Ausl verifichi la situazione attuale con costanza. Mentre non è ancora finita la seconda, già si parla di terza ondata del Covid-19. Bisogna evitare di rivivere il caos dei mesi di marzo e di ottobre: e per far questo è indispensabile che la Regione mappi tutte le varianti del virus in modo che si possano isolare tempestivamente i focolai”.