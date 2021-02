Criticità idrauliche, mozione di Uniti per Podenzano “Serve gestione chiara e uniforme”

Nota stampa dei consiglieri di minoranza del gruppo Uniti per Podenzano

I due protocolli approvati dalla Giunta Comunale, che prevedono l’intervento del Consorzio di Bonifica per la risoluzione di criticità idrauliche anche a beneficio di soggetti privati, hanno sollevato dubbi sull’imparzialità dell’agire del Comune, soprattutto con riguardo all’intervento previsto in località Casaleto.

I Consiglieri di Minoranza, nella mattinata di venerdì 19 febbraio, hanno depositato una mozione con cui chiedono al Consiglio di incaricare la Giunta affinché avvii un percorso volto a condividere con il Consorzio di Bonifica un accordo quadro che consenta una gestione uniforme degli interventi di risoluzione delle criticità idrauliche attuali e potenziali, supportando le imprese e i soggetti privati secondo modalità analoghe a quelli già individuate nei protocolli adottati.

In particolare, Riccardo Sparzagni, Consigliere di FdI, afferma: “Tale accordo garantirebbe un uguale trattamento di salvaguardia su tutto il territorio Comunale, rispettando anche il principio di libera concorrenza tra imprese”.

Elena Murelli, Onorevole della Lega aggiunge: “È fondamentale avere una stessa procedura per risolvere i problemi idrogeologici non solo nel nostro Comune, dove abbiamo proposto questa mozione, ma in tutto il territorio provinciale per evitare dumping di prezzi nel mercato edilizio e avere procedure chiare e coese”.

La minoranza aveva già più volte portato all’attenzione dell’Amministrazione la questione Casaleto durante gli scorsi mandati elettorali. Ultimamente la criticità era stata segnalata dai consiglieri comunali della lista Uniti per Podenzano il 19 novembre 2019, quando il primo cittadino Alessandro Piva aveva risposto alla segnalazione affermando: “lo scolo c’è e da quando c’è Casaleto non si è più allagata”. Purtroppo, tale affermazione fu smentita dai fatti poco dopo quando, il 22 dicembre dello stesso anno, le strade della frazione furono invase da acqua di scolo (foto sotto) con conseguenti allagamenti, segnalati anche dagli organi di informazione locale. A tale situazione oggi l’amministrazione prova a porre rimedio con una procedura, però, che necessita chiarimenti in Consiglio comunale.