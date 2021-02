Debutto positivo per il VO2 Team Pink nella gara Donne Elite a Ceriale

Nella prima corsa della storia del sodalizio piacentino in categoria le quattro “panterine”, tutte classe 2002 e all’esordio, hanno terminato la corsa ligure. Soddisfatto il ds Stefano Peiretti.

Un debutto positivo in un contesto molto probante per percorso, lotto di partecipanti e forma necessariamente non al top essendo alla prima gara dell’anno. Il 2021 in sella del VO2 Team Pink è iniziato oggi (sabato) con la partecipazione alla gara Donne Elite di Ceriale (Savona), gara d’apertura del calendario nazionale.

A difendere i colori del sodalizio piacentino presieduto da Gian Luca Andrina erano quattro “panterine”: le lombarde Aurora Mantovani e Cristina Tonetti, la trentina Elisa Tonelli e la veneta Alice Capasso, tutte giunte al traguardo terminando la prova. Per loro, rispettivamente il 31esimo, il 47esimo, il 70esimo e il 51esimo posto.

Il successo è andato alla cuneese Erica Magnaldi (Ceratizit Wnt Pro Cycling) che sul lungomare di Ceriale ha vinto la volata a due con Debora Silvestri (Top Girls Fassa Bortolo), mentre ai piedi del podio è giunta a 33 secondi la trentina Letizia Borghesi (Aromitalia BassoBike Vaiano), con il terzetto che ha fatto la differenza nella parte conclusiva della corsa, quella dei tre giri nell’entroterra dopo la prima parte di 80 chilometri che ha solamente scremato un po’ il gruppo. Ai piedi del podio, la modenese Rachele Barbieri (Serramazzoni), che ha vinto la volata del gruppetto delle prime inseguitrici.

Soddisfatto il direttore sportivo del VO2 Team Pink Stefano Peiretti. “E’ stato un bell’esordio per la nostra società nella categoria Elite in una corsa dura per lunghezza e soprattutto per dislivello, non perfettamente a favore delle nostre caratteristiche. Ha vinto un’atleta come la Magnaldi, stabilmente impegnata nel World Tour; il livello della manifestazione era molto alto, le ragazze hanno ben figurato, tutte hanno terminato la gara correndo bene da squadra insieme e potendo esprimersi al meglio in un percorso non perfetto per loro. Ora archiviamo il buon esordio e ci concentriamo su domenica prossima con l’impegno di Montignoso, molto più adatto alle nostre caratteristiche”.

Risultati

Ordine d’arrivo Donne Elite Ceriale: 1° Erica Magnaldi (Ceratizit Wnt Pro Cycling) 96 chilometri in 2 ore 32 minuti 20 secondi, media 38,245 chilometri orari, 2° Debora Silvestri (Top Girls Fassa Bortolo) s.t., 3° Letizia Borghesi (Aromitalia Basso Bike Vaiano) a 33 secondi, 4° Rachele Barbieri (Serramazzoni) a 39 secondi, 5° Silvia Magri (Valcar-Travel & Service), 6° Giorgia Bariani (Top Girls Fassa Bortolo), 7° Lizbeth Yarely (Messico, Sinaloa), 8° Giulia Giuliani (GB Junior Team Piemonte), 9° Rasa Leleivyte (Lituania, Aromitalia Basso Bike Vaiano), 10° Giorgia Vettorello (Top Girls Fassa Bortolo) st.

Nelle foto, il VO2 Team Pink impegnato a Ceriale

Ufficio stampa VO2 Team Pink