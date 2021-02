“Dedicare a Gianni Scotti il nuovo Centro Paralimpico di Villanova”

Dedicare il Centro nazionale paralimpico di Villanova D’Arda a Gianni Scotti, indimenticato presidente per tanti anni del Comitato Paralimpico Regionale.

La richiesta arriva da Luigi Ballani, in rappresentanza del Club Piacenza Panathlon Primogenita e dei Panathleti Piacentini.

Ecco il testo della lettera inviata alle autorità:

Richiamiamo la Vostra attenzione, riconoscendoVi la sensibilità e la notoria disponibilità alle dinamiche del nostro territorio.

Ci riferiamo al nuovo Centro Paralimpico di Villanova, i cui lavori sono iniziati da pochi giorni, la genesi del quale fu fortemente perseguita dal mai dimenticato Gianni Scotti, con il quale alcuni nostri soci hanno collaborato e che ricordano le difficoltà nel seguire tutti i progetti che Gianni elaborava con la Sua creatività.

Particolarmente il suo impegno rivolto soprattutto allo sviluppo al Centro di Villanova, che già percepiva da diversi anni, per l’importanza del progetto, e con tutte le forze di cui disponeva, lo perorava su tutti i fronti

A nome del Club Piacenza Panathlon Primogenita e dei Panathleti Piacentini sosteniamo con forza la tesi, con la quale il centro Paralimpico di Villanova venga intitolato a suo nome , per onorare l’impegno di un Piacentino Sportivo nell’anima e nei fatti.

L’intitolazione a Gianni Scotti , in ogni caso possiede tutte le caratteristiche per una idonea attribuzione a quel Centro , per una Mission completamente rivolta ad alleviare le sofferenze che comporta là disabilità , per la quale ha sempre combattuto.