Dole Creative Academy, al via il business game degli studenti di Food marketing della Cattolica

Nasce da un’idea di Giusto Curti, Amministratore Delegato di Dole Italia, la Dole Creative Academy, il think tank strategico creativo guidato da McCann Worldgroup Italy e formato da oltre 50 studenti del corso di Food Marketing e Strategie Commerciali dell’Università Cattolica di Piacenza, che avrà il compito di definire la nuova strategia creativa multicanale del brand Dole in Italia.

“Un business game” commenta Sebastiano Grandi, Professore ordinario di Shopper & Consumer Marketing e Brand Management e coordinatore Laurea Magistrale in Food Marketing e Strategie Commerciali “che per la prima volta diventa una real business strategy e che porterà il lavoro sviluppato in aula direttamente on-air.” Per tre mesi gli studenti della Cattolica, affiancati dai manager di Dole e dai planner di McCann, saranno gli strategist responsabili dell’intero processo, per poi dividersi in cinque vere e proprie agenzie creative che dovranno gareggiare, come nella realtà, ideando la campagna di comunicazione più in linea con il posizionamento del brand e gli obiettivi di marketing dell’azienda. Ad orchestrare la parte di planning ci sarà Giovanni Lanzarotti, Chief Strategy Officer di McCann, mentre Alessandro Sciortino, Group Executive Creative Director, guiderà il lavoro creativo degli studenti. Cristina Bambini, Responsabile Marketing e GDO Office Manager di Dole Italia, coordinerà l’intera operazione.

“Pensare fuori dagli schemi è ciò che ci ha portato a lanciare questa vera e propria sfida innanzitutto con noi stessi. L’obiettivo è poter ridisegnare la comunicazione in Italia puntando sulla freschezza di idee, la passione e il fervore di giovani talenti che verranno indirizzati da alcuni tra i migliori professionisti in Italia” interviene Giusto Curti, Amministratore delegato di Dole Italia “e siamo certi che il risultato finale sarà in grado di soddisfare le nostre aspettative in modo ottimale.” “La leadership culturale è per McCann uno degli obiettivi principali – commenta Daniele Cobianchi, Ceo di McCann Worldgroup Italy – e siamo davvero entusiasti di essere stati scelti da Dole Italia per sviluppare un’idea così lungimirante, che innova”.

Oggi alle 14.30, presso l’aula 16 del campus piacentino dell’università Cattolica l’avvio dei lavori: oltre agli studenti e al prof. Sebastiano Grandi, interverranno Giusto Curti, General Manager DOLE, Cristina Bambini, Responsabile Marketing DOLE, Daniele Cobianchi, CEO e Chairman McCANN e Giovanni Lanzarotti, Chief Strategy Officer McCANN.