Domenica Gas Sales Bluenergy in trasferta a Padova per gara 2

Match importante per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: domenica 28 febbraio alle ore 18 i biancorossi affronteranno in trasferta Kioene Padova (Diretta Rai Sport) in gara 2 del Turno Preliminare di SuperLega Credem Banca.

Nel quinto confronto stagionale tra le due formazioni l’obiettivo di Clevenot e compagni è solo uno: quello di conquistare una vittoria che varrebbe il passaggio del turno e l’approdo ai Quarti Play Off. I piacentini sanno bene che sarà fondamentale approcciare la gara nel modo giusto e che sarà necessaria tenere alta la guardia dall’inizio alla fine, senza avere cali di concentrazione che possono rendere più ostico il match.

A presentare la sfida è il biancorosso Oleg Antonov: in gara 1 lo schiacciatore è stato schierato in campo da coach Bernardi nel corso del match, sia per spingere in battuta sia per sfruttare al meglio le sue doti di attaccante-ricevitore:

“Nel corso della settimana ci siamo allenati bene sia in palestra sia in campo, abbiamo concentrato la nostra attenzione su alcuni aspetti di gioco che possiamo ancora migliorare. Domenica a Padova vogliamo sfruttare la possibilità per chiudere la serie ma sono sicuro che dall’altra parte della rete troveremo una squadra che farà di tutto per cercare di andare a gara 3. Siamo consapevoli che sarà una partita complicata ma da parte nostra c’è la volontà per portare a casa la vittoria”.

Come già successo nei precedenti confronti, anche in gara 1 Kioene Padova si è dimostrata una formazione capace di mettere in difficoltà gli uomini allenati da coach Bernardi. Anche per questo match i bianconeri dovranno fare a meno ancora del palleggiatore Shoji e molto probabilmente anche dell’opposto Stern, a causa di un problema accusato alla caviglia proprio durante il match in Emilia. Defezioni a parte, coach Cuttini potrà far affidamento su un gruppo giovane, trascinato da un Bottolo che domenica scorsa ha giocato la sua gara più prolifica della stagione realizzando 21 punti.

STATISTICHE

PRECEDENTI: 5 (4 successi Piacenza, 1 successo Padova)

EX: Alberto Polo a Padova dal 2017/18, al 2019/20, Leonardo Scanferla a Padova nel 2017/18, Andrea Canella a Piacenza nel 2018/19.

A CACCIA DI RECORD:

Nei Play Off: Oleg Antonov – 2 punti ai 100, Aaron Russell – 10 punti ai 400 (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

In carriera: Marco Volpato – 2 ace ai 100 (Kioene Padova), Oleg Antonov – 25 punti ai 1500, Michele Baranowicz – 5 punti ai 700, Alberto Polo – 4 muri vincenti ai 400, Aaron Russell – 4 punti ai 2200, Leonardo Scanferla – 1 gara giocata alle 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza)