Domenica nuovo capitolo della sfida Lyons-Colorno al “Beltrametti”

L’ultima Sitav Rugby Lyons – HBS Colorno al “Beltrametti” rappresenta il culmine della rivalità tra queste due squadre, che si sfidarono nella finale del campionato di Serie A davanti a uno stadio gremito. I Leoni compirono l’impresa, laureandosi campioni d’Italia con una partita memorabile, ma nei due confronti avuti in Peroni TOP10 il Colorno ha avuto la meglio. Domenica 14 febbraio un nuovo capitolo di questa accesa rivalità verrà scritto, tra due squadre che si conoscono bene e che hanno gli stessi obiettivi e la stessa fame.

L’HBS Colorno vuole rialzare la testa dopo un periodo difficile, in cui è incappato in dure sconfitte contro alcune delle squadre più quotate del campionato, l’ultima il Petrarca Padova nell’ultima giornata. In realtà la squadra allenata da Cristian Prestera e John Wells era partita molto bene in questa stagione, imponendosi nettamente nel confronto di andata contro i Lyons, ma dopo la penalizzazione subita in occasione della sfida contro il Viadana, costata tre punti in classifica, i biancorossi hanno incontrato diverse difficoltà sia per il calendario impegnativo sia per qualche infortunio di troppo, oltre al dover rinunciare al centro Franco Smith poichè classificato come giocatore straniero. I segnali di ripresa della Lazio, che nella scorsa giornata ha conquistato i primi punti in classifica, obbligano i colornesi a mantenere alta la guardia e cercare di portare a casa punti ad ogni occasione.

In casa Lyons l’obiettivo è quello di confermare lo Stadio Walter Beltrametti come terreno di caccia preferito: dopo aver battuto Viadana, Rovigo e Fiamme Oro, un’altra vittoria casalinga rilancerebbe i bianconeri all’inseguimento delle formazioni mantovana e romana, che hanno nell’ultimo turno hanno guadagnato terreno sui Lyons, usciti sconfitti a Viadana ma con bonus difensivo. Spera di prendersi le luci della ribalta Capitan Lorenzo Maria Bruno, che taglierà il traguardo delle 100 presenze in maglia Lyons. Il capitano ha parlato così della sfida di domenica: “Rispetto all’ultima partita dobbiamo stare più attenti alla disciplina: contro Viadana abbiamo concesso troppi falli e siamo stati puniti nel punteggio, e anche contro Colorno se ripetiamo gli stessi errori rischiamo di essere puniti. Inoltre, all’andata siamo stati puniti dai loro drive da rimessa laterale, quindi dovremo prestare attenzione a questa fase di gioco”.

In questa stagione Bruno ha anche dovuto fare gli straordinari, venendo spesso schierato nel ruolo di primo centro: “Sì quest’anno ho dovuto ricoprire anche questo ruolo, che non pensavo nelle mie corde, ma sono soddisfatto della mia stagione. Per le necessità di infortuni alla linea dei trequarti mi sono dovuto mettere in gioco e devo dire che è stato un elemento di crescita personale che ho molto apprezzato. Avere un allenatore come Gonzalo Garcia, che ha ricoperto quel ruolo al massimo livello, mi ha aiutato e ho migliorato molto anche alcune zone del mio gioco, come il passaggio e le letture difensive.”

Per i Leoni c’è all’orizzonte una nuova sfida importante, contro un avversario che conoscono bene e contro cui si deve cercare la vittoria. Colorno venderà sicuramente cara la pelle, e la partita si annuncia molto dura e intensa. Appuntamento per le ore 14.30 di Domenica 14 febbraio. La partita sarà come sempre trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Rugby Lyons 1963 e sul canale Youtube della Federazione Italiana Rugby.

Sitav Rugby Lyons: Biffi; Borzone, Paz (vcap), Forte, Bruno (cap); Katz, Efori; Petillo, Salvetti, Cissè; Lekic, Cemicetti; Scarsini, Rollero, Acosta. A disp: Cocchiaro, Cafaro, Salerno, Moretto, Bottacci, Bance, Via A., Cuminetti.