Dopo l’esordio in Coppa Italia debutto anche in Serie A per Nicolò Fagioli “Emozione unica”

Dopo l’esordio assoluto con la prima squadra in Coppa Italia è arrivato anche il debutto in Serie A con la maglia della Juventus per Nicolò Fagioli.

Il talentuoso centrocampista piacentino, classe 2001, è entrato in campo lunedì sera in sostituzione di Bentancur al 70′ della sfida tra i bianconeri e il Crotone – posticipo della 23esima giornata di campionato – vinta per 3-0 dalla squadra di Andrea Pirlo grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo e alla rete di McKennie. Un’altra serata indimenticabile per Fagioli, che al termine della partita ha espresso la sua gioia su Instagram: “22 febbraio. Emozione unica – le sue parole – esordio in Serie A con la maglia più bella che c’è”.

Stimato dall’ex tecnico bianconero Massimiliano Allegri, si è fatto notare anche da Pirlo, che lo ha “promosso” ufficialmente in prima squadra spendendo per lui parole molto positive: “Fagioli è un ragazzo molto interessante – aveva detto dopo la gara di Coppa Italia -. E’ cresciuto da trequartista come me, ma farà il regista in futuro. Ha grande visione e buona tecnica. Aspettiamolo, non diamogli troppe responsabilità”.