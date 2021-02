“Dove andrà la nostra società uscita dallo shock Covid?”, incontro con Giuseppe De Rita

Il 22 febbraio, in occasione del primo Consiglio Congiunto Gruppo Giovani Industriali e Confindustria Piacenza, si terrà un incontro speciale in forma digitale con un ospite d’eccezione, il sociologo e Presidente di Censis, Giuseppe De Rita, una figura di grande spessore e conoscenze che ci aiuterà a delineare lo stato del Paese e le azioni politiche ed individuali in grado di rimettere sui giusti binari le speranze e le aspettative degli italiani.

L’Italia è uno dei Paesi che risentiranno di più dello tsunami che ormai da un anno ci ha travolto e che sta condizionando le nostre vite, togliendoci anche certezze consolidate e mettendo a nudo le contraddizioni che da decenni frenano il nostro sviluppo.

La ripartenza dovrà quindi rappresentare un’occasione di rinascita generale del Paese, della sua volontà di voltare pagina e creare nuove condizioni per uno sviluppo “vero” in cui le stagioni dei diritti “a pioggia” e dei sempre meno doveri lasciano spazio alla valorizzazione del merito.

Così come nel secondo dopoguerra l’Italia ha saputo progettare e realizzare per prima al mondo le autostrade, allo stesso modo, oggi deve saper progettare e costruire metaforicamente autostrade che ci conducano fuori dalla crisi attraverso un ripensamento in profondità del nostro Paese.

Il nostro futuro sono l’Europa, i giovani e la scuola. Ecco perché si sono voluti coinvolgere nell’iniziativa anche una rappresentanza degli studenti delle scuole superiori e dell’Università piacentina con l’ausilio del prof. Francesco Timpano.

Le criticità conclamate sono la demografia e la bonus economy, a causa della quale si rischia di alimentare disillusione e demotivazione. Solo se sapremo comprendere quanto sia fragile il nostro attuale sistema allora sapremo produrre gli anticorpi necessari per combattere i tanti virus che non solo nell’ultimo anno si sono introdotti ed hanno prolificato nel nostro Paese.

Programma

Ore 17,00

Introduzione e indirizzo di saluto

Lorenzo Marchi – Presidente Gruppo Giovani Industriali Piacenza

Francesco Rolleri – Presidente Confindustria Piacenza

Ore 17:30

Intervento

Giuseppe De Rita – Presidente CENSIS

Ore 18:15

Sessione Domande

Ore 18:30

Conclusioni e Saluti

Modera:

Francesco Timpano – Professore Ordinario Politica Economica

Univ. Cattolica del Sacro Cuore Piacenza

EVENTO SOLO SU INVITO

Gli invitati che desiderano partecipare all’incontro online, devono registrarsi compilando il form al seguente indirizzo: https://register.gotowebinar.com/register/8133279238291889423