Due rinforzi per il Piace: Cesarini e Marchi. Saluta Maritato, Galazzi al Venezia (da giugno)

Ultima giornata del calciomercato invernale frenetica per il Piacenza, che ha messo a segno due colpi in entrata.

In biancorosso arrivano dalla Pistoiese l’attaccante Alessandro Cesarini (classe 1989, quasi 300 presenze tra i professionisti con all’attivo 74 reti), acquisito a titolo temporaneo, e dalla Reggina il difensore Paolo Marchi, quest’ultimo a titolo definito; classe 1991, nella prima parte di stagione era in prestito al Ravenna e in carriera vanta 155 presenze tra i professionisti con le maglie, tra le altre, di Como, Pordenone, Feralpisalò, Reggina e Ravenna.

Saluta invece Piacenza l’attaccante Piergiuseppe Maritato, che passa all’Albinoleffe; ceduto a titolo definitivo al Venezia anche il centrocampista Nicolas Galazzi, che resterà in prestito in biancorosso fino al termine della stagione. Termina il prestito dell’attaccante Niccolò Ghisleni, che torna all’Atalanta.