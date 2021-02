Ecco la nuova Giunta di Podenzano, Mattia Bitta e Arianna Groppi entrano nell’esecutivo

comunicato stampa

Nominati i due nuovi componenti della Giunta del Comune di Podenzano Sono Mattia Bitta di 27 anni già presente in Consiglio Comunale ed Arianna Groppi di 43 anni entrata a far parte della Giunta come “Assessore Esterno”.

Groppi attualmente è insegnante di sostegno e referente per l’inclusione del Liceo Scientifico Statale ‘L.Respighi’ di Piacenza. Laureata in lettere e specializzata nell’attività di sostegno e nell’insegnamento di storia dell’arte nelle scuole secondarie di secondo grado. Bitta, è impiegato commerciale e diplomato in Ragioneria.

Entrambi sono attivi nel tessuto delle associazioni di volontariato di Podenzano.

“Gli assessori sono incaricati in modo fiduciario dal Sindaco – spiega il primo cittadino Alessandro Piva – ed in funzione delle competenze dei nuovi assessori entrati a far parte della Giunta sono state ridistribuite anche le deleghe”.

A Mattia Bitta sono andate le deleghe a Promozione e Sviluppo del Territorio, Commercio, Sport e tempo libero, Cultura e Innovazione.

A Arianna Groppi sono andate le deleghe a Pubblica Istruzione e Politiche sociali, Welfare e Sostegno alle famiglie.

A Roberto Santacroce, già Assessore, sono andate le deleghe a Lavori Pubblici e cura del paese, Ambiente e Verde Pubblico e Protezione Civile.

A Paola Parmeggiani, già Assessore, oltre al ruolo di Vice-Sindaco sono andate le deleghe Gestione delle Risorse (Bilancio e Tributi)

Rimangono in capo al Sindaco le Risorse Umane e la Pianificazione Urbanistica.

Inserito anche l’incarico alla Sanità per il Consigliere Corrado Fragnito mentre rimangono invariati gli altri incarichi già distribuiti nel 2019 agli altri consiglieri.

“Ora che è stata ricomposta integralmente la Giunta – commenta Piva – è necessario riprendere le attività a pieno regime. Nei prossimi 3 anni ci aspettano ancora tante scelte da fare, sono certo che i due nuovi assessori porteranno anche nuove idee e nuovi percorsi per sviluppare il nostro paese e le frazioni. Il nostro compito sarà quello di attuarle con la consapevolezza che potranno migliorare la vita di tutta la nostra comuni”.