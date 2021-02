Ecco le nove Allieve della Ciclismo Giovanile VO2 Team Pink

Nove “panterine” pronte a salire in sella per una nuova avventura sui pedali, la prima che vede la sinergia societaria per curare con ancor più attenzione la crescita del vivaio “rosa”.

Si alza il sipario sulla formazione Donne Allieve, targata Ciclismo Giovanile VO2 Team Pink, la nuova società presieduta da Massimo Arnesano che si occupa di promuovere il vivaio (Donne Esordienti e Donne Allieve) delle “panterine” in stretta sinergia con il sodalizio VO2 Team Pink del presidente Gian Luca Andrina. La formazione sarà composta da nove atlete, di cui ben sei al primo anno (classe 2006) e tre al secondo (2005) in categoria; due i volti nuovi, la ligure Irma Siri (proveniente dall’altro sodalizio piacentino Cadeo Carpaneto) e la reggiana Giorgia Tagliavini, lo scorso anno al Cavriago.

Per il resto, tante conferme, con Martina Campitiello, Sara Guidetti e Vittoria Grassi nuovamente al via nel roster Allieve, dove invece approdano le ex Esordienti del VO2 Team Pink Arianna Giordani, Emma Del Bono, Linda Ferrari e Marta Festa. “Del gruppo – osserva il team manager del VO2 Team Pink, Stefano Solari – avrebbe fatto parte anche un’altra nostra atleta, Elena Delogu, che purtroppo ha dovuto smettere per problemi di salute”. A guidare la formazione Allieve del Ciclismo Giovanile VO2 Team Pink saranno i direttori sportivi Vincenzo Alongi e Gianluca Bergamaschi, affiancati dal collaboratore tecnico Mario Ferrari.

“L’emozione c’è – confessa Massimo Arnesano, presidente del Ciclismo giovanile VO2 Team Pink – essendo la prima squadra giovanile che allestiamo con il nuovo sodalizio. Sto già vedendo un gran lavoro dei direttori sportivi e un gruppo unito, entusiasta e propositivo di ragazze. Ci sono tutti i migliori presupposti per una bella avventura. Quella Allieve è la categoria del salto, ci si avvicina al ciclismo delle più grandi con ragazze che sono in trasformazione fisica e di mentalità”. “E’ un gruppo – le parole del ds bolognese Vincenzo Alongi, confermato alla guida delle “panterine” – piuttosto omogeneo di livello medio-alto e non abbiamo avuto difficoltà nell’impostare il lavoro della nuova squadra. C’è una buona ossatura di ragazze del primo anno, a cui si aggiunge un gruppetto di atlete di un anno più grandi. E’ una formazione di prospettiva ma che può fare già bene”.

Ad affiancarlo, una new entry: il ds lodigiano Gianluca Bergamaschi, reduce da tre anni al Cadeo Carpaneto. “Quando ho ricevuto la chiamata – spiega Bergamaschi – sono rimasto stupito: non pensavo di essere tra i papabili per un team di riferimento a livello nazionale giovanile. Mi fa piacere lavorare in uno staff strutturato e abbiamo trovato subito gli equilibri. Il mio obiettivo è cercare di alzare il livello delle ragazze”. A dar man forte nello staff c’è il collaboratore tecnico Mario Ferrari, ds di secondo livello che in squadra avrà anche la figlia Linda. “Nella scorsa stagione ho collaborato informalmente – afferma Ferrari – ora sono stato “arruolato”. Avere in squadra una figlia è un impegno doppio; avevo già vissuto l’esperienza ma da Giovanissimi, anche se con orgoglio posso dire i genitori degli altri bimbi e bimbe mi dicevano che non si capiva chi fosse mia figlia. Ora siamo in una categoria più impegnativa e bisogna tener distinti i ruoli genitoriali da quelli sportivi; ci metterò la massima attenzione e sotto questo punto di vista per me Linda è un’atleta come le altre. Il lato positivo è vedere sempre “in diretta” le corse”.

La rosa delle Allieve della Ciclismo Giovanile VO2 Team Pink per la stagione 2021:

Secondo anno (2005): Martina Campitiello, Sara Guidetti, Vittoria Grassi

Primo anno (2006): Arianna Giordani, Emma Del Bono, Linda Ferrari, Marta Festa, Giorgia Tagliavini (dal Cavriago), Irma Siri (dal Cadeo Carpaneto)

Direttori sportivi: Vincenzo Alongi, Gianluca Bergamaschi

Collaboratore tecnico: Mario Ferrari.