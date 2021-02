Elezioni Bonifica, dopo lo stop del Tribunale si terranno il 18 e il 19 aprile

La nota stampa

Si è svolto in data odierna il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica di Piacenza per la presa d’atto del provvedimento del Tribunale di Piacenza e la fissazione di una nuova data delle elezioni consortili per il rinnovo degli organi amministrativi. “Con la revoca dell’ordinanza di sospensione – dichiara il Presidente del Consorzio, Paolo Calandri – tutti gli assunti precedentemente dal Consorzio di Bonifica, oltre ad essere legittimi, sono anche efficaci pertanto si parte da dove siamo rimasti”. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che le elezioni si terranno domenica 18 e lunedì 19 Aprile 2021.

Le votazioni fissate per il 13 e il 14 dicembre 2020 non si erano tenute per effetto della sospensione delle elezioni da parte del Tribunale di Piacenza. Lo stesso Tribunale, con ordinanza definitiva del 17 febbraio 2021, in accoglimento totale del reclamo proposto dal Consorzio di Bonifica di Piacenza, ha revocato la sopra citata ordinanza di sospensione.