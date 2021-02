Elezioni Bonifica, Trespidi (Liberi) “Non ancora fissata data per amministrative, bisognava aspettare”

“Strano paese Piacenza! Il Consorzio di Bonifica decide di convocare i piacentini a votare il 18 e 19 aprile infischiandosene del Covid, delle fasce rosse, delle arancioni, dell’emergenza sanitaria in corso dichiarata fino al 30 aprile”.

E’ l’intervento di Massimo Trespidi, capogruppo di Liberi a palazzo Mercanti.

“Da notare che la data delle elezioni amministrative in Italia, previste nella tarda primavera non è ancora stata decisa proprio in ragione dell’emergenza sanitaria – sottolinea -. Lo stesso Presidente Mattarella ha giustificato l’impossibilità di ricorrere alle elezioni anticipate in ragione dell’emergenza sanitaria”.

“Tutto questo – ribadisce Trespidi nel commentare le elezioni della Bonifica – nell’assordante silenzio del Prefetto di Piacenza. Come si spiega tutta questa fretta del Consorzio di Bonifica, ente da sopprimere insieme alle Prefetture. Va ricordato che il voto non è on line perché il Consorzio non è in grado di garantirlo. Nelle elezioni presidenziali americane si vota on line e per posta a Piacenza no. Ma le autorità sanitarie cosa dicono di questa decisione? Si chiudono bar, ristoranti, palestre, etc.. ma spostare i piacentini per votare per la bonifica va bene?”.