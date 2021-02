Esordio da dimenticare per il MioVolley: netto ko contro Corlo (0-3)

Difficile esordio nel campionato regionale di serie C per le ragazze del Consorzio MioVolley che si arrendono di fronte all’As Corlo, avversaria cinica ed esperta. La SGA trova soltanto a tratti il proprio gioco e si arrende sullo score di 0-3.

Per l’esordio in categoria della SGA, coach Anni schiera Bianchini al palleggio, Soda opposto, Galibardi e Ferri in banda, Nappa e Bossalini al centro, Passerini libero. Il primo set vede le modenesi subito in vantaggio ma il pallonetto di Soda ed il secondo tempo di Bianchini riportano il punteggio in equilibrio (3-5). Le biancoblu premono con Galibardi ed il muro punto di Bossalini ma la ricezione della formazione MioVolley inizia a soffrire portando il punteggio sul 9-14 e costringendo coach Anni a richiedere il primo time out. Le ragazze reagiscono trascinate da Ferri (ace ed un attacco dalla seconda linea) e dalle fast di Nappa con Corlo che ferma il gioco. Le ospiti riconquistano terreno e chiudono sul 17-25.

Nel secondo parziale i pallonetti avversari beffano più volte le biancoblu che tentano di reagire con Soda ed i mani out di Ferri. Coach Anni inserisce Sansò che con due ace fissa il punteggio sul 13-16. Nonostante l’inserimento di Moretti ed il primo tempo di Bossalini, le biancoverdi hanno nuovamente la meglio con lo stesso score del primo set (17- 25). Il terzo parziale vede un calo di attenzione del MioVolley con le avversarie che ne approfittano fissando il punteggio sull’11-18. Un muro di Ferri ed i primi tempi di Nappa riducono lo svantaggio, l’ingresso di Sansò prova a dar man forte in attacco ma il set evolve a favore delle esperte modenesi (15- 25) che chiudono così la gara.

S.G.A. MIOVOLLEY-AS CORLO 0-3 (17-25; 17-25; 15-25)

S.G.A. MIO VOLLEY: Bianchini 1, Bossalini 2, Colombini, Cordani, Favari, Ferri 8, Galibardi (C) 4, Ferri 8, Nappa 5, Moretti, Sansò 3, Soda 5, Passerini (L) All. Anni