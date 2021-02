Espulso nel 2017, fermato a Piacenza: 25enne in manette

Un giovane di 23 anni arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti, un’altro di 18 segnalato quale assuntore di droga, un 24enne denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica, uno straniero di 25 anni arrestato per inottemperanza al decreto di esplulsione dal territorio dello Stato.

Dal mattino di sabato 20 sino alla tarda serata di domenica 21 febbraio, le pattuglie delle varie stazioni dipendenti le Compagnie carabinieri di Bobbio, Piacenza e Fiorenzuola d’Arda hanno eseguito specifici servizi di controllo: sono stati predisposti posti di controllo non solo sulle principali arterie della provincia, ma anche sulle strade secondarie e nelle località isolate. In particolare, sabato i carabinieri della Stazione di Pianello hanno fermato e controllato lungo la provinciale 412 un giovane di 24 anni a bordo di vettura che aveva in uso: sottoposto al test dell’etilometro, aveva un tasso alcolico di due volte superiore al consentito. E’ stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Sempre sabato, a Piacenza, nei pressi del casello autostradale di Piacenza Ovest, un giovane di 25 anni, nato in Marocco e senza fissa dimora, è stato fermato a bordo di un’ autovettura condotta da un connazionale. A suo carico risultava un decreto di espulsione dal territorio nazionale, emesso nel gennaio del 2017 dalla Prefettura di Milano. E’ stato quindi portato in caserma e arrestato per inottemperanza al decreto di espulsione e trattenuto presso la camera di sicurezza di via Beverora in attesta del rito direttissimo previsto per la giornata odierna. Ancora sabato, i carabinieri della Stazione di Pianello Val Tidone, a Trevozzo hanno controllato un giovane di 18 anni, residente in provincia di Milano e trovato in possesso di alcuni grammi di hascisc. Per questo è stato segnalato alla Prefettura competente quale assuntore di droga.