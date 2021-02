Ferriere Trail Festival confermato al primo maggio, ma salta la prova Three Valleys Grand Tour

A causa della pandemia, gli organizzatori del Ferriere Trail Festival sono stati costretti a prendere una drastica decisione, decidendo di annullare la prova più lunga, la Three Valleys Grand Tour, che prevedeva 101 km per 6.000 m D+-.

“Purtroppo, per il 2021 – spiega Giuliano Obertelli, presidente di ASD Piacenza Natural Sport, che organizza l’evento con Pro Loco di Ferriere e Trail Valley – Ferriere Trail Festival dovrà ancora fare a meno della gara ULTRA. Siamo veramente dispiaciuti di aver dovuto prendere questa decisione, ma per motivi di serietà organizzativa crediamo sia opportuno rinviare al 2022 il debutto della Three Valleys Grand Tour. A inizio ottobre, quando abbiamo aperto le iscrizioni, eravamo ottimisti sulla possibilità di iniziare anche questa grande avventura, ma l’evoluzione della pandemia ci costringe a essere realisti. Pertanto – conclude Obertelli – alla luce del contesto attuale, e considerato il già gravoso impegno per il personale sanitario sui tre percorsi classici, riteniamo indispensabile e nostro dovere civico non “caricare” ulteriormente gli operatori in questo periodo di emergenze”.

L’organizzazione si farà carico di contattare gli atleti già iscritti alla TVGT per concordare le modalità di rimborso.

Con l’annullamento della Three Valleys Grand Tour il Ferriere Trail Festival si terrà esclusivamente nella giornata di sabato 1^ maggio. Sono infatti confermate le altre prove in programma: Ferriere Classic Ring, 54 km con 3100 m di dislivello, che toccherà ben sette cime oltre i 1.300 m e che assegnerà 3 punti ITRA; Carevolo Trail Race, 31 km per 1600 m D+-, che assegnerà 2 punti ITRA; Panoramic Trail Race, 20 km e 900 m D+-.

“Il comitato organizzatore del Ferriere Trail Festival – conclude Obertelli – si concentrerà a questo punto sulle tre distanze in programma per assicurare a tutti i partecipanti una meravigliosa esperienza di corsa nel selvaggio contesto dell’alta Val Nure, nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza”.

Sul sito www.ferrieretrailfestival.it sono disponibili tutte le informazioni relative ai percorsi e alle modalità di iscrizione.