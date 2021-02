Fiera dell’Angelo, il Comune di Borgonovo annulla l’edizione 2021. La decisione è stata assunta dall’amministrazione guidata da Pietro Mazzocchi come misura prudenziale per evitare il diffondersi del virus, e scongiurare una terza ondata di contagi.

La tipologia di manifestazione (che tradizionalmente si tiene il giorno di Pasqua e il lunedì successivo, dell’Angelo) si presta “a richiamare un afflusso particolarmente consistente di persone, tale da poter pregiudicare il rispetto del divieto di assembramento e delle norme di distanziamento sociale”. Inoltre l’area che ospita la fiera renderà complesso il controllare gli accessi e il rispetto del distanziamento, oltre a rendere difficile il “consono uso della mascherina e della igiene delle mani, sia per il consumo dei pasti in loco sia per continue transazioni commerciali”.