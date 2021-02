Fiorenzuola Bees a caccia di conferme: al PalaMagni arriva Omnia Basket Pavia

Dopo la bella e convincente vittoria per 81-53 contro la Coelsanus Robur et Fides Varese ottenuta al PalaMagni nello scorso weekend, i Fiorenzuola Bees di coach Gianluigi Galetti si tuffano in un fine settimana importante anche in chiave classifica.

Per il secondo impegno consecutivo tra le mura amiche valdardesi, Fiorenzuola ospiterà Omnia Basket Pavia domenica 28 febbraio 2021 alle ore 18.00. Una sfida importante per i gialloblu, che vanno alla ricerca di una conferma della propria crescita cercando di lasciarsi alle spalle il periodo ”da montagne russe” che li ha caratterizzati da inizio anno, con alcune prestazioni importanti alternate a prestazioni opache. Fiorenzuola arriva alla partita con le certezze di Livelli, top scorer con 13,2 punti a partita di media in stagione, e Galli, il giocatore più utilizzato con 32,5 minuti di media a partita compensati da 11,3 punti, 5,5 rimbalzi e 4,3 assist a gara. A loro si aggiungono le prestazioni nell’ultima sfida di Maggiotto ed Allodi, in crescita di condizione con 17 punti e 10 rimbalzi il primo, 12 punti e 9 rimbalzi il secondo, con Ricci, Fowler, Bracci e Timperi a rappresentare le minacce più importanti per i Bees. Gli 8 punti finora totalizzati in 12 sfide non coincidono con un attacco importante da parte dei gialloblu, capace di andare sopra i 78 punti di media a partita. La fase difensiva è stata finora più latente, con miglioramenti evidenti a partire da inizio 2021 che lasciano ben sperare.

I pavesi guidati da coach Di Bella arrivano a Fiorenzuola con il morale a mille, reduci da 3 vittorie consecutive che li hanno catapultati al 4° posto in classifica. Le ultime due vittorie sono arrivate con le regine del campionato, prima a domicilio della Bakery Pallacanestro Piacentina capolista del girone (79-86 in terra piacentina) e poi in casa nel derby vinto contro NPV Vigevano 1955 (76-71). E’ Nasello il top scorer in casa Omnia Basket Pavia, con l’ala grande da due anni con la maglia della Riso Scotti che realizza un’importante media da 16,2 punti a partita. A lui si aggiungono giocatori importanti come il lungo Rossi (11 punti e 8 rimbalzi a gara), lo specialista dall’arco Torgano e Donadoni, per un set di armi offensive di spessore per i pavesi.

Coach Gianluigi Galetti ha parlato così delle ultime due sfide che attendono Fiorenzuola prima della chiusura del Girone B2 di Serie B Old Wild West ed attendendo gli incroci con il Girone B1: ”Dobbiamo pensare fortemente al fatto che non siamo mai stati bravi a dare seguito a una vittoria replicandoci. Abbiamo una partita in casa contro un avversario forte come Omnia Basket Pavia, squadra quotata fin da inizio stagione e che nelle ultime settimane è tornata prepotentemente alla ribalta. Non sarà una sfida affatto facile, ma al PalaMagni noi siamo stati artefici di buone prestazioni anche contro le corazzate del girone, mi viene da pensare alle prestazioni contro Piacenza e alla vittoria contro Vigevano. Stiamo sulla falsariga di domenica scorsa e cerchiamo di lavorare duramente per vincere una partita che ci porterebbe sulla strada della continuità, ciò che stiamo ricercando fin da inizio anno”.’